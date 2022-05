Αθλητικά

ΠΑΟ – Απόλλωνας Πατρών: Νέα νίκη για το “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσο χρειαζόταν έπαιξε για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε του Απόλλωνα Πατρών.

Στο ντεμπούτο του Πέιτον Σίβα με την «πράσινη» φανέλα και στην επιστροφή του Στέφαν Γιόβιτς στην αγωνιστική δράση, μετά από 75 ημέρες, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έπαιξε όσο χρειαζόταν για να κάμψει την αντίσταση του Απόλλωνα Πατρών στο ΟΑΚΑ, για την 25η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 78-68 των Αχαιών, βελτιώνοντας σε 21-2 το ρεκόρ του και πανηγυρίζοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη του. Στον αντίποδα, ο Απόλλων υποχώρησε στο 7-15, χωρίς όμως να κινδυνεύει με υποβιβασμό...

Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός πάτησε μία φορά γκάζι και δεν κοίταξε πίσω... Μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, οι «πράσινοι» βρήκαν τα μακρινά σουτ, «ενεργοποίησαν» για πρώτη φορά την άμυνα τους και με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 26-8 «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +26 (70-44 στο 30΄), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Στον «επίλογο» του αγώνα ο Παναθηναϊκός... έσβησε τις μηχανές, χωρίς όμως να αγχωθεί μέχρι το τελικό 78-68.

Οι Ντάριλ Μέικον και Οκάρο Γουάιτ οδήγησαν την επίθεση του Παναθηναϊκού με 18 και 16 πόντους, αντίστοιχα, τη στιγμή που ο Γιώργος Βόβορας είχε να αντιπαλέψει με την απουσία του Ιωάννη Παπαπέτρου (ίωση). Στο ντεμπούτο του ο Σίβα έμεινε άποντος σε 16 λεπτά συμμετοχής, μετρώντας 0/2 δίποντα και 0/4 τρίποντα. Προσέφερε όμως 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Γιόβιτς έμεινε στο παρκέ 13 λεπτά με απολογισμό 2 πόντους (1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και δύο κλεψίματα. Από τον Απόλλωνα πάλεψαν οι Νίκος Δίπλαρος (14π.) και Νίκος Τσιακμάς (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 44-36, 70-44, 78-68

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Βόβορας): Μέικον 18 (4), Παπαγιάννης 8, Γουάιτ 16 (3), Μαντζούκας 5 (1), Σαντ-Ρος 5 (1), Σίβα, Μποχωρίδης 2, Καββαδάς 4, Κασελάκης 10 (2), Γιόβιτς 2, Χουγκάζ 4, Έβανς 4.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Βετούλας): Τσαλμπούρης 5, Διαμαντάκος 6, Σίμονς 2, Δίπλαρος 14 (4), ΜακΛίν 5, Τσιακμάς 16 (2), Ζούμπος 2, Μολφέτας 4, ΜακΛάφλιν, Ντέιβις 12, Μήτρου-Λονγκ 2

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Καβάλα: Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Ηπατίτιδα – ΗΠΑ: Έρευνα για θανάτους παιδιών

Πώς ο Τίμιος Σταυρός κάλυψε τον ουρανό της Ιερουσαλήμ