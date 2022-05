Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Όνομα ψηφίζουν τα μέλη - Οι προτάσεις της παράταξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξαν οι κάλπες για το όνομα της παράταξης. Τι ώρα θα κλείσουν τα εκλογικά κέντρα.

Άνοιξαν στις 07.00 το πρωί της Κυριακής (8.5.2022) οι κάλπες για τα μέλη του ΚΙΝΑΛ, τα οποία καλούνται να ψηφίσουν για την αλλαγή ονόματος της παράταξης σε 600 εκλογικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Τα εκλογικά κέντρα αναμένεται να κλείσουν 12 ώρες αργότερα ενώ τα μέλη του ΚΙΝΑΛ καλούνται τόσο να επιλέξουν την αλλαγή ονόματος της παράταξης όσο και τους εκπροσώπους της σε τοπικές και νομαρχιακές οργανώσεις.

Ωστόσο, στις συγκεκριμένες εκλογές μπορούν να ψηφίσουν και όσοι δεν είναι μέλη. Αρκεί, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, να εγγραφεί εκείνη τη στιγμή και να πληρώσει αντίτιμο 1 ευρώ.

Το ψηφοδέλτιο έχει δύο προτάσεις για το όνομα της παράταξης. Η μία είναι να λέγεται «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» με σήμα το ρόδο, όπως δηλαδή πορεύεται σήμερα και η άλλη είναι «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ», με σήμα τον περίφημο ήλιο του κινήματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα - Τρόχαιο: Αυτοκίνητο έκανε όπισθεν και παρέσυρε παιδί

Γιορτή της Μητέρας: Η συγκινητική ιστορία αυτής της ξεχωριστής ημέρας

Καιρός: τοπικές βροχές και σκόνη την Κυριακή