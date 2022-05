Κοινωνία

Τροχαίο - σοκ στην Μονεμβασιά: ΙΧ παρέσυρε μηχανή με δύο αναβάτες

"Τρελή" πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο. Περιπολικό έπεσε πάνω στο όχημα για να το σταματήσει.

'Ενα φρικτό τροχαίο σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στη Μονεμβασιά, με την ξέφρενη πορεία ενός αυτοκινήτου να οδηγεί στον θάνατο δύο ανθρώπους. Αυτοκίνητο κινούνταν ανεξέλεγκτα, παρέσυρε μηχανή και συγκρούστηκε με περιπολικό στην προσπάθεια του να διαφύγει.

O οδηγός του αυτοκινήτου, μπροστά σε έντρομος πολίτες, παρέσυρε μια μηχανή και την έσυρε για τουλάχιστον 200 μέτρα. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θάνατος του ενός εκ των δύο επιβατών της μηχανής, ενώ στην συνέχεια επέστρεψε στο σημείο της σύγκρουσης για να παρασύρει και τον δεύτερο για περίπου 150 μέτρα επίσης αφαιρώντας του την ζωή. Ο 50χρονος οδηγός, φέρεται να κατέφυγε στο παρκινγκ εστιατορίου από όπου και τον έδιωξαν όταν είδαν το όχημά του γεμάτο με αίματα.

Η σύγκρουση έγινε αντιληπτή από πολίτες που ενημέρωσαν τις Αρχές και στο σημείο έφτασε η αστυνομία προκειμένου να εμποδίσουν τον αφιονισμένο οδηγό ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλισε με ταχύτητα το περιπολικό της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό. Μάλιστα και ένας πολίτης χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του για να ανακόψει την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου που σκορπούσε θάνατο και τρόμο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, άνθρωποι έντρομοι έτρεχαν να κρυφτούν διότι φοβόντουσαν για την ίδια τους την ζωή.

Για το σοκαριστικό τροχαίο μίλησε στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Μονεμβασιάς, Σταύρος Χρηστάκος, σημειώνοντας ότι ο 50χρονος οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ χωρίς να μπορεί να εξηγήσει για ποιον λόγο προέβη σε αυτήν την πράξη. «Ήταν σε κατάσταση αμόκ και πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα και σπινιάροντας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ανέφερε ακόμη ότι το οδόστρωμα έχει γεμίσει με αίματα στα σημεία όπου παρέσυρε τους αναβάτες της μηχανής.

Ο 50χρονος οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και κρατείται.

Πηγή: spartanews.gr

