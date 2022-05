Πολιτική

Τσίπρας για ακρίβεια: Αργά για μέτρα, μετά από δύο χρόνια αδράνειας

Ολομέτωπη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση.

Συνέντευξη στην εφημερίδα «Real News» παραχώρησε ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ακρίβεια, εκτόξευσε κατηγορίες στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό προσωπικά, σχολίασε τα μέτρα και τις δημοσκοπήσεις και αναφέρθηκε στη σύμπραξη της Αριστεράς στη Γαλλία και το Κίνημα Αλλαγής.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα

- Θεωρείτε θετικά τα γενικευμένα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός;

Τα θεωρώ δραματικά καθυστερημένα και ανεπαρκή. Εδώ και πολλούς μήνες ο κ. Μητσοτάκης αγνοεί πεισματικά την πραγματικότητα, τις προτάσεις μας, τις προτάσεις των ανθρώπων της αγοράς, την αγωνία της κοινωνίας. Για πάρα πολύ καιρό -με την ανοχή, αν όχι με τη συνενοχή του- παίζεται ένα παιγνίδι αισχροκέρδειας εις βάρος των πιο αδύναμων, της μεσαίας τάξης, της υγιούς επιχειρηματικότητας. Και τόσο ο ίδιος όσο και οι υπουργοί παίζουν με τη νοημοσύνη των πολιτών. Θυμάστε τις ανοησίες για λεφτόδεντρα, τις απειλητικές προειδοποιήσεις για δημοσιονομικό εκτροχιασμό, κάθε φορά που θέταμε το ζήτημα να ληφθούν μέτρα -και προτείναμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Ε, λοιπόν, μετά από δύο σχεδόν χρόνια ένοχης αδράνειας είναι δυστυχώς αργά. Και είναι πολύ λίγα σε σχέση με το τσουνάμι που έχει χτυπήσει κάθε νοικοκυριό.

-Τα 600 ευρώ αναδρομικά είναι λέτε λίγα ;

Ο κ. Μητσοτάκης ή πρέπει να έχει πολύ κακούς συμβούλους επικοινωνίας ή πρέπει να είναι πολύ απελπισμένος. Αλλιώς δεν εξηγείται πως τον προέτρεψαν να υποσχεθεί στο διάγγελμά του επιστροφή 600 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε καταναλωτή για το εξάμηνο Δεκεμβρίου - Μαΐου, και την επόμενη μέρα οι υπουργοί του να αποκαλύπτουν ότι το συνολικό ποσό αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 280 εκ. Με δεδομένο ότι το σύνολο των καταναλωτών είναι 4,2 εκ. πρώτες κατοικίες που έχουν ήδη πληρώσει χιλιάδες ευρώ αισχροκέρδειας στους λογαριασμούς τους, αντιλαμβάνεστε κάνοντας μια απλή διαίρεση ότι μεσοσταθμικά θα επιστραφούν 66 ευρώ σε κάθε καταναλωτή και όχι 600. Όταν αυτό αποκαλυφθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών, θα αποκαλυφθεί και το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης που για άλλη μια φορά επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης.

-Παρόλα αυτά, εάν το πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός έρθει στη Βουλή, θα το ψηφίσετε;



Και ένα ευρώ θετικών μέτρων να φέρει στη Βουλή, εμείς θα το ψηφίσουμε. Υπό την προϋπόθεση ότι δε θα το φέρει, όπως πολλές φορές έκανε στο παρελθόν, πακέτο με άλλες αρνητικές ή επιζήμιες διατάξεις.

- Πως απαντάτε στην κριτική ότι όλες μαζί οι προτάσεις σας για την ακρίβεια είναι μαξιμαλιστικές και δεν "βγαίνουν" δημοσιονομικά;

Δε χρειάζεται πια να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα γιατί απαντά πλέον ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μέσα στον πανικό του.

Επί εννιά μήνες κάθε φορά που προτείνουμε ρεαλιστικές και στοχευμένες προτάσεις για να κοπεί η αισχροκέρδεια της ΔΕΗ και των άλλων ιδιωτών παραγωγών ενέργειας, μας απαντούσε για λεφτόδεντρα. Ενώ στη πραγματικότητα εμείς του ζητάμε όχι να ποτίσει λεφτόδεντρα αλλά να κλαδέψει τα κλεφτόδεντρα.

Σήμερα έντρομος αναγκάζεται να παραδεχτεί όλα όσα του καταλογίζαμε. Του καταλογίζαμε ανοχή στα ουρανοκατέβατα κέρδη του 1,5 περίπου δις ευρώ το τελευταίο ενιάμηνο. Μας έλεγε ψεύτες. Σήμερα αποδεικνύεται ότι αυτός ήταν ο ψεύτης. Μένει να δούμε αν θα βρει το θάρρος να προσδιορίσει και το ακριβές μέγεθος της κλοπής ή θα τα καλύψει, παίρνοντας για άλλη μια φορά από τα έτοιμα του δημόσιου ταμείου που εμείς του παραδώσαμε ισχυρό, δηλαδή από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων για να καλύψει τα σπασμένα της αισχροκέρδειας των golden boys της ΔΕΗ, των funds μετόχων της και των ιδιωτικών εταιριών ενέργειας.

- Καταθέσατε τροπολογία για το πάγωμα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αν δεν την αποδεχθεί η κυβέρνηση, καλείτε τον κόσμο να μην την πληρώσει;

Καλούμε τη κυβέρνηση να μην επιλέξει το δρόμο της βαρβαρότητας για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν έχουν επιλογή. Κοιτάξτε, εδώ που φτάσαμε, χιλιάδες συμπολίτες μας δεν επιλέγουν να μην πληρώσουν τους λογαριασμούς. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ τους λογαριασμούς. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μια κοινωνία πολιτισμένη θα φτάνει στο σημείο να κόβει το ρεύμα από ηλικιωμένους, άρρωστους, άνεργους ανθρώπους, όταν μια απλή σύγκριση του εισοδήματός τους και του λογαριασμού δείχνει ότι το δίλημμα για αυτούς είναι τραγικό: ΔΕΗ ή επιβίωση.

- Στην πρόσφατη ερώτηση σας για τη ΔΕΗ προς τον πρωθυπουργό αναφέρεστε προσωπικά στον πρόεδρο της Γιώργο Στάσση. Θεωρείτε ότι η αμοιβή ενός στελέχους επηρεάζει τόσο πολύ τις τιμές στους καταναλωτές;

Τις τιμές επηρεάζει η πολιτική της ΔΕΗ που έχει αναδειχτεί πρωταγωνίστρια του ληστρικού καρτέλ της ενέργειας. Ο κ. Στάσσης δεν είναι ένα απλά ένα πρόσωπο αλλά ένα μοντέλο. Στο πρόσωπό του καθρεπτίζεται η λογική Μητσοτάκη για τη διαχείριση και για τους διαχειριστές του δημόσιου πλούτου. Εκατοντάδες «Στάσσηδες» έχουν εφορμήσει σαν τις ακρίδες στο δημόσιο χρήμα, διοικούν δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας με μοναδικό στόχο τη τιμή της μετοχής και τα κέρδη στους μετόχους. Και αδιαφορούν για τη δυστυχία στους πολίτες και στους καταναλωτές. Από την άποψη αυτή ο τεράστιος μισθός του συν τα μπόνους είναι πρόκληση και δυναμίτης στην κοινωνική συνοχή. Η αντίθεση είναι εκρηκτική: Από τη μια αυτός 1000 ευρώ τη μέρα αμοιβή κι από την άλλη 1000 ευρώ αυξήσεις στους λογαριασμούς κάθε καταναλωτή. Τεράστια πρόκληση!

- Γιατί δεν σας καλύπτουν οι δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση; Οι επιχειρήσεις θα άντεχαν μεγαλύτερες;

Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 9% περίπου, και οι τιμές στο ρεύμα, τα καύσιμα, και τα βασικά αγαθά με ρυθμό πολλαπλάσιο, η αύξηση που λέτε προσυπογράφει στην ουσία τη μείωση της αγοραστικής δύναμης του μισθωτού. Αν υπολογίσετε ότι η Ελλάδα είναι στο υπόγειο των βασικών μισθών στην πολυκατοικία της Ευρώπης, τότε κάθε συζήτηση περιττεύει. Τα 800 ευρώ για το βασικό μισθό, που είναι η δική μας δέσμευση, είναι το μίνιμουμ της επιβίωσης σήμερα. Μαζί φυσικά με την απαλλαγή του εργασιακού καθεστώτος από τα δεσμά που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι μόνο ανάσα για τους εργαζόμενους, αλλά και παράγοντας αναζωογόνησης της αγοράς.

- Τι περιμένετε από το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όξυνσης των ελληνοτουρκικών;

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που παραχωρεί επ αόριστον στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ (Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Βόλο) χωρίς να διαπραγματευτεί συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Την ίδια στιγμή η Τουρκία του Ερντογάν δεν αναβαθμίζει μόνο το διεθνή της ρόλο, ως μεσολαβήτρια στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και τη σχέση της με τις ΗΠΑ. Και αναμένει να παραλάβει νέα πολεμικά αεροσκάφη F16 από τις ΗΠΑ. Με δυο λόγια, εμείς βασιλικότεροι του βασιλέως θα δίνουμε βάσεις και στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα στέλνουν μαχητικά στη Τουρκία για να πετούν πάνω από τα ελληνικά νησιά. Δε το λες και θετική εξέλιξη όλο αυτό.. Συνεπώς αυτό που αναμένω, κατ ελάχιστον, από τον κ. Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, είναι να απαιτήσει την ακύρωση παράδοσης Αμερικανικών μαχητικών F16 στη Τουρκία. Και εγγυήσεις ασφάλειας για Ελλάδα και Κύπρο έναντι της Τουρκικής επιθετικότητας.

- Έχετε σχέδιο για τη θεσμική αναβάθμιση των ΜΜΕ, στα οποία ασκείτε επιμόνως κριτική; Μήπως είναι απαραίτητη μια μόνιμη ενίσχυση των Μέσων για να μειωθεί η οικονομική τους εξάρτηση;

Το θέμα δεν είναι η κριτική που ασκούμε εμείς. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα έπεσε από τη θέση 70 στη θέση 108 στην κατάταξη των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα για την ελευθερία του τύπου. Είναι ότι η αξιοπιστία των ΜΜΕ στην ελληνική κοινή γνώμη καταγράφεται απίστευτα χαμηλή στης δημοσκοπήσεις. Είναι ότι η Ευρώπη ανησυχεί για την κατάσταση της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα. Είναι ότι δημοσιογράφοι διώκονται με κακουργηματικές κατηγορίες επειδή αποκάλυψαν πλευρές του σκανδάλου Νοβάρτις. Είναι ότι όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα δημοσιογράφοι παρακολουθούνται με μέσα που μόνο το κράτος διαθέτει. Είναι ότι μοιράζονται εκατομμύρια σε ΜΜΕ χωρίς διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια. Είναι ότι δημοσιογράφος δολοφονείται μέρα μεσημέρι και παρά τις υποσχέσεις το έγκλημα παραμένει ανεξιχνίαστο. Είναι ότι Ολλανδή δημοσιογράφος δέχεται απειλές για τη ζωή της και φεύγει από τη χώρα επειδή ήρθε σε αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό. Αυτά όλα είναι τεράστιο θέμα δημοκρατίας. Και ναι, σε διαβούλευση με τους φορείς της ενημέρωσης θα πράξουμε ό, τι μπορούμε για να αλλάξει ριζικά αυτή η άρρωστη κατάσταση. Η μόνιμη ενίσχυση που λέτε είναι μια από τις επιλογές, πάντα όμως με κριτήρια διαφανή και αντικειμενικά.

- Πως σχολιάζετε την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Νίκου Παππά για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών;

Η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να εργαλειοποιήσει την Δικαιοσύνη μέσω προανακριτικών επιτροπών ως αντιπερισπασμό, νομίζοντας ότι έτσι θα κρύψει την καθεστωτική της αντίληψη για τη χειραγώγηση της ενημέρωσης στην Ελλάδα. Οι πολίτες όμως που σήμερα γνωρίζουν ότι η χώρα μας έχει κατρακυλήσει στους διεθνείς δείκτες για την ελευθερία του τύπου, δεν εξαπατώνται από διώξεις κατά όσων προσπάθησαν να επιβάλουν κανόνες διαφάνειας στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και επιχειρούν να βάλουν τέλος στη διαπλοκή.

- Η ΝΔ υποχωρεί αισθητά στις δημοσκοπήσεις αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ "τσιμπάει" ανεπαίσθητα. Πως τις σχολιάζετε και τι σχεδιάζετε για να ξεφύγει το κόμμα σας από τη δημοσκοπική στασιμότητα;

Η ΝΔ είναι σε αμετάκλητη αποδρομή. Σε κατήφορο που δεν επιδέχεται αναστροφή, ό, τι κι αν κάνουν ο κύριος Μητσοτάκης και οι σπόνσορές του. Η δική μας δημοσκοπική «στασιμότητα», όπως τη χαρακτηρίσατε, θα αποτελέσει την επομένη των εκλογών θέμα συζητήσεων και αναλύσεων με γενικό θέμα «πώς έπεσαν τόσο έξω οι δημοσκοπήσεις». Εδώ είμαστε και θα δείτε. Και δυστυχώς δε θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί.

- Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε και αυτός εκλογές. Σας αρκεί; Μετά τις 5+1 προγραμματικές προτάσεις, ετοιμάζετε άλλα πεδία συγκλίσεων;

Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα έλεγα. Και τα πεδία συγκλίσεων δεν τα βάζουμε εμείς. Τα βάζει η πραγματικότητα της κοινωνίας, των νέων, των εργαζομένων, της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τα 5+1 σημεία των δεσμεύσεών μας απαντούν σε υπαρκτά και κρίσιμα προβλήματα που απαιτούν προοδευτικές λύσεις. Εκείνο όμως που θα κρίνει τελικά τη στάση καθενός θα είναι κατά πόσο θα αποδειχτεί διατεθειμένος να ζυμώσει και όχι μόνο να κοσκινίζει.

- Πως κρίνετε τη συμπαράταξη όλης της Γαλλικής Αριστεράς ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών εκλογών ;

Είναι μια πολύ θετική και ελπιδοφόρα εξέλιξη. Από τη Ριζοσπαστική Αριστερά και τους οικολόγους, έως τους κομμουνιστές και τους Σοσιαλιστές, όλοι ενωμένοι μπορούν να δώσουν ελπίδα για νίκη στις εκλογές και για ένα κοινοβούλιο αποφασιστικό να επιβάλει πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη χώρα όπως η Γαλλία. Και νομίζω είναι και ένα παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό κόμμα (PES) χαιρέτησε τη συμμετοχή και του Γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμματος σε αυτή τη συμπαράταξη.

- Που βάζετε τον ποσοτικό και πολιτικό πήχη στις εσωκομματικές εκλογές της επόμενης Κυριακής;

Θέλουμε να μετατρέψουμε τις εκλογές του Κόμματός μας σε μια γιορτή δημοκρατίας. Και καλούμε τους πολίτες να έρθουν την επόμενη Κυριακή, να εγγραφούν στους καταλόγους και με τρία ευρώ να ψηφίσουν. Και να στείλουν μήνυμα πολιτικής αλλαγής με τη συμμετοχή τους. Και να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν από εδώ και στο εξής σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που θα λαμβάνουν δημοκρατικά τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το μέλλον της χώρας.

Σε ότι αφορά τον πήχη, ξέρετε ότι τα μέλη μας μέχρι σήμερα είναι περίπου 60.000 χιλιάδες. Στις 15 θα τα μετρήσουμε ξανά και τότε θα κάνουμε ταμείο.

