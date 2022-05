Οικονομία

Ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία: Σε αδιέξοδο οι συζητήσεις για το 6ο πακέτο

Αρχικός στόχος ήταν το 6ο πακέτο κυρώσεων να έχει τεθεί σε ισχύ την 9η Μαΐου, κάτι το οποίο δε φαίνεται να επιτυγχάνεται πριν τις 10 Μαΐου που θα ξανασυνεδριάσουν οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ.



Χωρίς τελική συμφωνία για το 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας έκλεισαν οι σημερινές συνομιλίες σε επίπεδο πρεσβευτών των κρατών μελών, ωστόσο έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο μεγαλύτερο τμήμα των κυρώσεων και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με πηγές της ΕΕ.

«Το Συμβούλιο είναι ενωμένο σε ό,τι αφορά στην ανάγκη υιοθέτησης του 6ου πακέτου κυρώσεων», όπως επισημαίνουν από κοινού πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ. «Απομένει ακόμα μια δουλειά για να ολοκληρώσουμε σε πνεύμα αλληλεγγύης, τις εγγυήσεις που είναι απαραίτητες για τους όρους πετρελαϊκού εφοδιασμού προς τα κράτη-μέλη που βρίσκονται σήμερα σε μια κατάσταση πολύ ειδική σε ό,τι αφορά στον εφοδιασμό από ρωσικό αγωγό πετρελαίου», προσθέτουν οι ίδιες πηγές και τονίζουν: «Επαφές σε όλα τα επίπεδα θα συνεχιστούν στην αρχή της εβδομάδας με σκοπό την επίτευξη συνολικής συμφωνίας για το 6ο πακέτο κυρώσεων, το συντομότερο δυνατό».

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο «φρένο» στην επίτευξη συμφωνίας στο 6ο πακέτο κυρώσεων αποτελεί το ζήτημα της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες τροφοδοτούνται με πετρέλαιο μόνο μέσω ενός αγωγού από τη Ρωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, η Ουγγαρία εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένη με τα δύο επιπλέον έτη (ως το τέλος του 2024) που της έχουν προταθεί για το ολικό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Ανάλογη παράταση φαίνεται να ζητά και η Σλοβακία, αλλά και η Τσεχία. Επιπλέον, δεν είναι λίγα τα κράτη-μέλη της ΕΕ που ζητούν εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργειακή τους ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι αρχικός στόχος ήταν το 6ο πακέτο κυρώσεων να έχει τεθεί σε ισχύ την 9η Μαΐου, κάτι το οποίο δε φαίνεται να επιτυγχάνεται πριν τις 10 Μαΐου που θα ξανασυνεδριάσουν οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ (COREPER).

