Κοινωνία

Καρολάιν - Γλυκά Νερά: Νέος ενοικιαστής στη μεζονέτα ένα χρόνο μετά τη δολοφονία

Ένας χρόνος πέρασε από τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.





Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο νέος ενοικιαστής της μεζονέτας πληρώνει ενοίκιο ύψους 1.000 ευρώ, ενώ ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε νοικιάσει το οίκημα για 700 ευρώ.

Πολλοί ήταν εκείνοι που θυμούνται την Καρολάιν Κράουτς να κυκλοφορεί με την κόρη της, την μικρή Λυδία, και το σκυλάκι τους, την Ρόξι.

πηγή: Mega

