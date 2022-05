Eurovision 2022: Η Αμάντα Γεωργιάδη εντυπωσίασε στο τιρκουάζ χαλί (εικόνες)

Life

Μία ανάσα πριν τον πολυαναμενόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της "Eurovision 2022" και οι προετοιμασίες στη γειτονική μας Ιταλία είναι πυρετώδεις. Το ίδιο ισχύει και για την ελληνική αποστολή με πρωταγωνίστρια φέτος την Αμάντα Γεωργιάδη.

Σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, φορώντας ένα εκθαμβωτικό φόρεμα, μια δημιουργία της διεθνούς φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας μόδας, Σίλιας Κριθαριώτη, η Αμάντα Γεωργιάδη περπάτησε στο Τιρκουάζ Χαλί, συνομίλησε με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους και με τους Ιταλούς παρουσιαστές της εκδήλωσης, όπως και οι άλλοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Η Ελλάδα εμφανίζεται 30ή στο Τιρκουάζ Χαλί ανάμεσα στις 40 συμμετέχουσες χώρες.

Λόγω των υγειονομικών μέτρων, οι δημοσιογράφοι κάθε χώρας βρίσκονται σε booths, τα οποία είναι κατά μήκος στο Τιρκουάζ Χαλί και σε απόσταση μεταξύ τους. Οι καλλιτέχνες περπατούν με μάσκα, την οποία μπορούν να βγάζουν μόνο για να μιλήσουν με τους δημοσιογράφους και να φωτογραφηθούν.

