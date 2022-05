Αθλητικά

Ολυμπιακός: Αγχωτική νίκη στη Νίκαια

Δυσκολεύτηκε, αλλά επικράτησε του Ιωνικού ο Ολυμπιακός.

Αγχωτική νίκη πήρε ο Ολυμπιακός στη Νίκαια, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η αυλαία της 25ης αγωνιστικής στην Α1 Ανδρών / Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι», στην πρώτη τους αγωνιστική υποχρέωση μετά την πρόκριση τους στο Final Four της Euroleague, επικράτησαν με 86-78 του Ιωνικού, που πάλεψε μέχρι τέλους για την υπέρβαση. Πλέον οι Πειραιώτες, οι οποίοι διεύρυναν το αήττητο ρεκόρ τους εκτός έδρας στο 11-0, θέλουν ακόμη μία νίκη για να κλειδώσουν το πλεονέκτημα της έδρας στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός, που είχε εκτός 12άδας τον Σάσα Βεζένκοφ (για λόγους ξεκούρασης), εξαργύρωσε απόψε τη δυναμική εκκίνηση του, όταν έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +11 (11-22) και την παραγωγικότητα της δεύτερης, η οποία του χάρισε στην ανάπαυλα μία διαφορά 16 πόντων (34-50 στο 20΄). Ωστόσο, ο Ιωνικός το πάλεψε και με όπλο την άμυνα και την έφεση του στα επιθετικά ριμπάουντ, άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, μέχρι το 73-76 στο 37΄, μετά από δύο κολλητά τρίποντα του Τζόλου. Η απάντηση του Ολυμπιακού, όμως, ήταν άμεση και με οδηγό τα γκαρντ του (Σλούκας, Γουόκαπ, Λαρεντζάκης) διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τελικό 78-86.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γιώργος Πρίντεζης με 11 πόντους, ενώ από 10 σημείωσαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σακίλ ΜακΚίσικ. Από τον Ιωνικό ξεχώρισε ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 11-22, 34-50, 53-64, 78-86

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Φούφης, Μαγκλογιάννης, Κανελλόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Τσίκληρας): Χάμιλτον 8 (2), Τζόλος 14 (3), Μαυροκεφαλίδης 21, Γκιουζέλης 3 (1), Τούμπα 6, Χατζηκυριάκος, Αρσενόπουλος 15 (3), Μόουζες 11 (2).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6, Ντόρσεϊ 10 (2), Φαλ 6, Πρίντεζης 11 (1), Παπανικολάου 8 (2), Έισι 8 (2), Λούντζης, Λαρεντζάκης 9 (1), Σλούκας 6, Μάρτιν 4, Ζαν Σαρλ 8, ΜακΚίσικ 10 (1).

