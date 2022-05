Πολιτική

Ανδρουλάκης: Προχωράμε με ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και τον Ήλιο

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η συμμετοχή του κόσμου του Κινήματος Αλλαγής στη διαδικασία για την αλλαγή ονόματος και εμβλήματος. Το μήνυμα Ανδρουλάκη.

Την αλλαγή του ονόματος του κόμματος σε "ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής" αποφάσισαν τα 170.000 μέλη του κινήματος, που την κυριακή προσήλθαν στις κάλπες.

Το αποτέλεσμα ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης με δήλωσή του.

Ολόκληρη η δήλωση Ανδρουλάκη

«Η συγκλονιστική σας συμμετοχή δυνάμωσε την ελπίδα που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο. Ευχαριστώ τα πάνω από 170 χιλιάδες μέλη, που έδωσαν δυναμικό παρών, παίρνοντας το μέλλον της παράταξης στα χέρια τους.

Οι πολίτες αποφάσισαν: Το σύμβολο μας, ο ήλιος, επέστρεψε.

Μαζί με τις μνήμες μιας ιστορικής παράταξης, που ταυτίστηκε με τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.

Επέστρεψαν οι προσδοκίες να γίνει ξανά η Δημοκρατική Παράταξη, μαζί με τις δυνάμεις της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και των κινημάτων της οικολογίας , η φωνή της δημιουργικής Ελλάδας.

Της Ελλάδας της προόδου, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης.

Η φωνή των Ελλήνων, που αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον, επιζητώντας την διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Η φωνή των νεότερων γενεών που αγωνίζονται για περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή τους.

Οικοδομούμε μέρα με τη μέρα μια καινούργια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό σε κάθε πεδίο των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας.

Μπροστά μας έχουμε κρίσιμες κοινωνικές και πολιτικές μάχες.

Προχωράμε με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.

Όλοι μαζί θα νικήσουμε».

