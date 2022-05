Κοινωνία

Μονεμβασιά – Κούγιας για 52χρονο: Προσπάθησε να με κλειδώσει μαζί του στο κρατητήριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο γνωστός ποινικολόγος για την υπόθεση της Μονεμβασιάς που έχει σοκάρει το πανελλήνιο





Ο 52χρονος οδηγός που σκότωσε με το αυτοκίνητό του δύο ηλικιωμένους στη Μονεμβασιά, επικοινώνησε με τον Αλέξη Κούγια, ζητώντας του να τον αναλάβει ως πελάτη. Ωστόσο, ούτε ο ίδιος ο ποινικολόγος δεν φανταζόταν αυτά που θα ακολουθήσουν μέσα στα κρατητήρια…

Σύμφωνα με τα όσα είπε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Αλέξης Κούγιας, το βράδυ της Κυριακής που πήγε να δει τον 52χρονο, προσπάθησε να τον κλειδώσει μαζί του μέσα στα κρατητήρια!

«Έκανα και ένα ατόπημα, μπήκα στον προθάλαμο… και πήγε να με κλειδώσει μέσα μαζί του! Να με βάλει μέσα στο κρατητήριο».

Ο κύριος Κούγιας εξήγησε ότι ο 52χρονος θα εξεταστεί από γιατρούς αμέσως και «θα πάει στο ψυχιατρείο Τρίπολης και εκεί θα κριθεί αν μπορεί να απολογηθεί, διαφορετικά η απολογία θα αναβληθεί».

Τόνισε μάλιστα πως αυτό που ο 52χρονος έλεγε συνέχεια ήταν "τώρα ήρθε η ώρα μηδεν".

«Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι είναι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, δεν έχει πειράξει ούτε μυρμήγκι στη ζωή του. Έχει πολύ μεγάλη περιουσία. Καλλιεργεί 270 στρέμματα, έχει ξενοδοχειακή μονάδα είναι αυτοδημιούργητος άνθρωπος" ανέφερε ο κ. Κούγιας και συμπλήρωσε «υπάρχει κάποιο ιστορικό (ψυχώσεως) στην οικογένεια απ΄ ό,τι ενημερώθηκα.…».

Σύμφωνα με τον Αλέξη Κούγια, ο 52χρονος δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει ενώ ούτε οι αστυνομικοί κατάφεραν να του πάρουν απολογία.

«Δυστυχώς δε μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί του. Ήδη με είχαν ειδοποιήσει οι αστυνομικοί ότι είναι εκτός επικοινωνίας.».

«Δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», τόνισε ο γνωστός ποινικολόγος.

Σύμφωνα πάντως με το Αλέξη Κούγια, ο 52χρονος είπε ότι δεν θυμάται τι συνέβη.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test τη Δευτέρα σε 167 σημεία

Καιρός: Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα