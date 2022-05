Κόσμος

Μακελειό στη Νιγηρία

Πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις εναντίον τριών χωριών στην πολιτεία Ζαμφαρά, στη βορειοδυτική Νιγηρία.



Οι επιθέσεις προστέθηκαν στον ατελείωτο κατάλογο παρόμοιων ενεργειών συμμοριών που κατατρομοκρατούν επί χρόνια την κεντρική και τη βορειοδυτική Νιγηρία, διαπράττοντας ζωοκλοπές, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα και φόνους.

Συνολικά «48 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους κακοποιούς στα τρία χωριά (Ντάμρι, Σαμπόν Γκαρίν και Καλάχε» στις επιθέσεις που έγιναν «το απόγευμα της Παρασκευής», δήλωσε ο Αμίνου Σουλεϊμάν, αξιωματούχος στην περιφέρεια Μπάκουρα, επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό που έδωσε κάτοικος.

Το χωριό Ντάμρι υπέστη το βαρύτερο πλήγμα: εκεί οι κακοποιεί σκότωσαν 32 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 αστυνομικούς. Επιτέθηκαν «σε νοσοκομείο, σκότωσαν ασθενείς και έκαψαν όχημα της αστυνομίας, σκοτώνοντας δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας», είπε.

Ο στρατός, που ειδοποιήθηκε και ανέπτυξε δυνάμεις στην περιοχή, έτρεψε τους δράστες των επιθέσεων σε φυγή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Αμπουμπακάρ Μαϊγκόρο, κάτοικος του Ντάμρι, έδωσε τον ίδιο απολογισμό. «Κηδέψαμε 48 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις», είπε.

«Η άφιξη των στρατιωτών ανάγκασε τους κακοποιούς να αποσυρθούν αφήνοντας πίσω βοοειδή και τρόφιμα που είχαν λεηλατήσει».

Ο πρόεδρος Μουχαμαντού Μπουχάρι, που επικρίνεται για την αδυναμία του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφαλείας στη χώρα, κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να «κάνουν το παν για να τερματιστούν αμέσως αυτές οι φρικτές σφαγές», προσθέτοντας πως ο «αγροτικός πληθυσμός στη Ζαμφαρά και αλλού έχει δικαίωμα να ζει ειρηνικά».

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, οι συμμορίες σκότωσαν πάνω από 2.600 πολίτες το 2021, αριθμό αυξημένο κατά 250% σε σύγκριση με το 2020.

Οι συμμορίες, που οι αρχές πλέον χαρακτηρίζουν «τρομοκρατικές» οργανώσεις από τις αρχές του 2022, έχουν ορμητήρια καταυλισμούς στο αχανές δάσος Ρούγκου, το οποίο εκτείνεται στις πολιτείες Ζαμφαρά, Καντούνα, Κατσίνα και Νίγηρα.

