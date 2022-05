Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Ταϊβάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σείστηκε η γη στην Ταϊβάν από την ισχυρότατη σεισμική δόνηση.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σήμερα στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, την Ταϊπέι, όπου σείστηκαν κτίρια, αλλά δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για ζημιές.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), ο σεισμός είχε μέγεθος 6,1.

Νωρίτερα ωστόσο το ιαπωνικό ινστιτούτο NIED ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 8 βαθμών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

Το 2016 περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σεισμό που έπληξε την νότια Ταϊβάν, ενώ μια δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 2.000 ανθρώπων το 1999.

Ειδήσεις σήμερα:

Προσωπικός γιατρός – Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Δωρεάν γιατρός, εξετάσεις και κατ’οίκον νοσηλεία

Σούρας για γυναικοκτονία στην Καβάλα: Μπάμπης νούμερο 2 το περιστατικό (βίντεο)

Έλον Μασκ: Αν πεθάνω μυστηριωδώς...