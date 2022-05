Παράξενα

Κρήτη: Συνελήφθη για την κακοποίηση 38 ζώων συντροφιάς

Μαρτύριο για δεκάδες ζωάκια σε σπίτι. Χειροπέδες στον ιδιοκτήτη τους.

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, Κυριακή 8 Μαϊου, σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, από αστυνομικούς του Α' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.

Η σύλληψή του έγινε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, όπου διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς διατηρούσε συνολικά 38 σκύλους, οι οποίοι ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες ευζωίας με συνέπεια την παθητική κακοποίησή τους.

Επιπροσθέτως, δεν έφεραν τα απαιτούμενα βιβλιάρια υγείας καθώς και τους αριθμούς ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Α' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς -με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία- θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

