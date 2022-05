Παράξενα

Κύπρος: Σκότωσαν, κρέμασαν γατάκια και έγραψαν με το αίμα τους σε τοίχους

Αποτροπιασμό, οργή και θλίψη προκαλεί η κτηνωδία στην Κύπρο. Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία των Ζώων.

Φρίκη και αποτριασμό προκαλεί το νέο περιστατικό κακοποίησης ζώων στη Λευκωσία, με το Κίνημα Οικολόγων να κάνει λόγο για μία «βάρβαρη» πράξη.

Όπως αναφέρει το Κίνημα, άγνωστοι, σκότωσαν γάτα μαζί με τα μικρά της γατάκια και με το αίμα τους, έγραψαν σε τοίχους.

Η περιγραφή της καταγγελίας και του περιστατικού:

Η καταγγελία που έφτασε στο Κίνημα Οικολόγων αναφέρει ότι στις 05/05/2022 στο Λύκειο Ιδαλίου στην επαρχία Λευκωσίας, άτομα έβαψαν με σπρέι ανυπεράσπιστα γατάκια και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν το αίμα τους για να γράψουν στους τοίχους και μετά τα κρέμασαν.

Άτομα του προσωπικού του σχολείου και κάποια παιδιά, φρόντιζαν την εν λόγω γατούλα που ήταν έγκυος και όταν γέννησε φρόντιζαν την μανούλα με τα τρία γατάκια της.

Αυτή η βάρβαρη και αποτρόπαια εγκληματική πράξη φαίνεται πως έγινε από άτομα που γνώριζαν για την ύπαρξη της γατούλας και των μικρών της. Το γεγονός πως έβαψαν τα γατάκια με σπρέι προηγουμένως, δείχνει προμελετημένο έγκλημα. Η εγκληματική πράξη διερευνάται από την Αστυνομία των Ζώων Λευκωσίας.

Ξέσπασμα από το Κίνημα Οικολόγων που ζητά άμεση διερεύνηση

«Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές την πλήρη διερεύνηση ενός ακόμα τραγικού περιστατικού που αφορά θανάτωση ζώων και την απόδοση δικαιοσύνης σε αυτούς που προέβησαν στον βασανισμό και τη θανάτωση τους. Καλούμε επίσης όποιον γνωρίζει κάτι για αυτή την υπόθεση να ενημερώσει άμεσα την Αστυνομία.

Η συμπεριφορά του να βλάπτει κανείς ζώα, είτε είναι παιδί είτε είναι ενήλικας, αποτελεί κλινικό σύμπτωμα συγκεκριμένων ψυχικών διαταραχών. Είναι επίσης επιβεβαιωμένο ότι άτομα που μαθαίνουν από μικρή ηλικία να κακοποιούν ζώα τότε αργότερα ως ενήλικοι, θα επιδείξουν κάποια μορφή διαπροσωπικής βίας. Αντίστροφα, παιδιά που μαθαίνουν να φροντίζουν τα ζώα, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν συμπόνια κι ενσυναίσθηση προς άλλα άτομα.

Είναι καθήκον της οικογένειας και της πολιτείας, μέσω των σχολείων, η καλλιέργεια του σεβασμού απέναντι στα ζώα. Ακόμα μια φορά τονίζουμε την ανάγκη για ένταξη ολιγόωρων διαλέξεων φιλοζωίας στα σχολεία. «Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν αυτές οι βάναυσες πράξεις απέναντι στα ζώα. Αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένος λαός, πρέπει να σεβόμαστε κάθε μορφής ζωής και ιδιαίτερα τα ζώα», τόνισε η συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Ανθή Μουζούρη.

"Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα παρακολουθούμε την υπόθεση μέχρι την διαλεύκανση της και απόδοση της δικαιοσύνης», αναφέρει με ανακοίνωσή του το Κίνημα.

