Καιρός

Καιρός: Καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα. «Σκαρφαλώνουν» οι τιμές του υδραργύρου. Η πρόβλεψη του καιρού.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, την Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 07 έως 24 με 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 12 έως 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: ο λαός μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης

“The 2Night Show” - Μαρία Γεωργιάδου: Η απώλεια που της άλλαξε τη ζωή και η σχέση με το γιο της (βίντεο)

ΕΝΦΙΑ: Τροπολογία για νέα εκκαθαριστικά με μείωση φόρου