Οικονόμου: Καθαρή αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές για να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας

Απολογισμός του κυβερνητικού έργου κα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην ενημέρωση των ανταποκριτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου συναντήθηκε στο 'Αμπου Ντάμπι με τον διάδοχο του θρόνου», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επεσήμανε ότι η επίσκεψη σηματοδοτεί τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας και ΗΑΕ καθώς και ότι αναμένεται να υπογραφούν συνολικά 9 συμφωνίες από τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό.

Είπε ακόμη ότι η επίσκεψη, σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, θα επιβεβαιώσει τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων που είχε επισφραγιστεί τον Νοέμβριο του 2020 με την υπογραφή Κοινής Διακήρυξης Ευρείας Εταιρικής Σχέσης και Συμφωνίας Συνεργασίας σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 'Αμυνας των δύο χωρών. «Η Ελλάδα με μια πολύπλευρη, δραστήρια και διεκδικητική διπλωματία διευρύνει το πεδίο των διεθνών σχέσεων της χώρας προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων και της σταθερότητας», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου έκανε αναφορά στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ που ολοκληρώθηκε χθες, «ένα συνέδριο ιδιαίτερα μαζικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό».

Επανέλαβε αναφορές του πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στο πλαίσιο του Συνεδρίου που αναδεικνύουν τη συνέπεια της κυβέρνησης με τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και αποδεικνύουν όπως χαρακτηριστικά είπε πως «ό,τι είπαμε το κάναμε».

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι δεν υπάρχει προηγούμενο μια κυβέρνηση να βρεθεί αντιμέτωπη με τόσες πολλές εξωγενείς κρίσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. «Το σημαντικότερο είναι ότι όχι μόνο βρεθήκαμε και εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην ασφυκτική πίεση τεράστιων διεθνών κρίσεων αλλά ότι τις διαχειριστήκαμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε οι επιπτώσεις που επηρέασαν την κοινωνία ήταν στο ελάχιστο εφικτό. Η διαχείριση της ενορχηστρωμένης επιδρομής στον Έβρο, της φονικής πανδημίας και των επιπτώσεών της, των τουρκικών προκλήσεων και του πολέμου στην Ουκρανία αποδεικνύει ότι ανταποκριθήκαμε στα πάρα πολύ δύσκολα. Με όπλα μας τις ξεκάθαρες αρχές μας, τις αξίες μας αλλά και τη μεγάλη λαϊκή βάση στην οποία απευθυνόμαστε μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατά στο μέλλον», τόνισε.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στα επιτεύγματα της κυβέρνησης στα οποία έκανε αναφορά και ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι οι πολίτες «είδαν μία κυβέρνηση που στάθηκε δίπλα σε κάθε πρόβλημα. Δίπλα σε όλους τους πολίτες. Μια κυβέρνηση που άνοιξε όλα τα αποστήματα του παρελθόντος και παρενέβη αποφασιστικά για να στηρίξει την ποιότητα και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ως ιδιαίτερα σημαντικές τις αναφορές που έκανε ο πρωθυπουργός ως προς τους στόχους της κυβέρνησης στους επόμενους δώδεκα μήνες και οι οποίοι όπως τόνισε συνοψίζονται στη φράση: «δίπλα στον κάθε πολίτη». Αφορούν ανάμεσα στα άλλα την πλήρη απελευθέρωση της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και αμέσως μετά την ένταξή μας στην επενδυτική βαθμίδα, την πρώτη αύξηση των συντάξεων, την εφαρμογή του θεσμού των fast track συντάξεων και την έκδοσή τους σε ένα τρίμηνο αλλά και του θεσμού των συντάξεων εμπιστοσύνης, την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης και για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και τη νέα μείωση των εισφορών από τον Ιούνιο, την ταχεία προώθηση μεγάλων έργων όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης κα, η αξιοποίηση δέκα λιμανιών, ο άξονας Πάτρας - Πύργου, ο ΒΟΑΚ, η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα κλπ. Ξεχώρισε επίσης την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τον θεσμό του δωρεάν προσωπικού γιατρού για κάθε ελληνική οικογένεια.

Μίλησε όμως και για τη μετεξέλιξη της πατρίδας μας σε διεθνή ενεργειακό κόμβο «γέφυρα μεταξύ τριών ηπείρων», ταυτόχρονα και παραγωγό ενέργειας και τη συνεχή ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας.

«Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο: πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και εθνικό. Έχουμε τη βούληση, τη γνώση αλλά και τον επαγγελματισμό να πραγματώσουμε τάχιστα όλα αυτά ώστε να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι το σχέδιο αυτό υπερβαίνει τα όρια της τετραετίας και είπε «είμαστε το κόμμα της λογικής που νοιάζεται για όλους, χωρίς ακρότητες, χωρίς μεγαλοστομίες, χωρίς ψέματα, χωρίς καπηλεία αλλά με πραγματισμό, με σύνεση, με γνώση και σεβασμό».

Και υπογράμμισε: «Για να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας χρειαζόμαστε καθαρή εντολή αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές» στη λογική της δημιουργικής σύνθεσης και όχι προειλημμένων αποφάσεων.

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

