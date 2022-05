Κόσμος

Πολωνία: Έλουσαν με μπογιά τον Ρώσο Πρέσβη (εικόνες)

Με κόκκινη μπογιά περιέλουσαν διαδηλωτές τον Πρέσβη της Ρωσίας, φωνάζοντας «φασίστες, φασίστες!».

Φωνάζοντας «Φασίστες, Φασίστες!», διαδηλωτές έλουσαν με κόκκινη μπογιά τον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Βαρσοβία κατά την διάρκεια τελετής για το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο η Ρωσία γιορτάζει σήμερα, χωριστά από την υπόλοιπη Ευρώπη, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από το Ria Novosti, χωρίς ήχο, δείχνουν τον Σεργκέι Αντρέιεφ, λουσμένο με την κόκκινη μπογιά, μαζί με πολλά πρόσωπα της ρωσικής αντιπροσωπείας.

Πίσω τους είναι ορατές οι ουκρανικές σημαίες που κρατούν οι διαδηλωτές.

Σύμφωνα με το Ria Novosti, ο ρώσος πρεσβευτής επρόκειτο να καταθέσει στεφάνι στο σοβιετικό νεκροταφείο της Βαρσοβίας, όπου έχουν ενταφιασθεί οι σοβιετικοί στρατιώτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 9ης Μαΐου 1945.







