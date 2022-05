Οικονομία

Μέσα Μεταφοράς: Στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς κάνουν στάση εργασίας, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις του ΕΚΑ.

Χωρίς μετρό και τραμ θα είναι αύριο, Τρίτη 10 Μαΐου, η Αθήνα, αφού οι εργαζόμενοι στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, πραγματοποιώντας στάση εργασίας.

Η στάση εργασίας θα είναι 9:00 – 12:00, ενώ στις 9:30 οι συνδικαλιστές θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η ανακοίνωση των συνδικαλιστών

«Ο αγώνας ενάντια στα αντεργατικά και αντικοινωνικά νομοθετήματα της κυβέρνησης συνεχίζεται!

Την Τρίτη 10 Μαΐου συμμετέχουμε στη στάση εργασίας, που κήρυξε, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α) και παίρνουμε μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που θα γίνει στις 9.30 το πρωί, στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47- 49).

Εκείνη την ώρα, είναι προγραμματισμένη να εκδικαστεί η προσφυγή του ΕΚΑ ενάντια στις διατάξεις του «νόμου Χατζηδάκη», με τις οποίες προωθείται το «φακέλωμα» των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και ο έλεγχος άσκησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών, που αποτελούν τον πυρήνα της συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας.

Οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την εφαρμογή αυτών των αντισυνταγματικών, αντιδημοκρατικών διατάξεων.

Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι ν’ ακυρωθεί ο αντεργατικός νόμος!

Την Τρίτη 10/5/2022, συμμετέχουμε όλοι στη στάση εργασίας του ΕΚΑ (9 πμ - 12 μμ).

Στις 9.30 το πρωί ΟΛΟΙ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47- 49).

Σ’ αυτήν την κρίσιμη μάχη για το παρόν και το μέλλον του εργατικού κινήματος θα είμαστε όλοι παρόντες!

Οι Διοικήσεις»

Η στάση εργασίας αφορά στα σωματεία εργαζομένων:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕΛΜΑ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ (ΣΕΤ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΣΥ (ΣΗΕΚ)

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΗΤΑ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ΣΗΑΜ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕΚΕΛΜΑ)