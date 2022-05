Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι – Χάαλαντ: “Έκλεισε” η μεταγραφή

Ο νεαρός Νορβηγός στράικερ είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι με τους «Πολίτες» να θεωρούνται οι κερδισμένοι, στην κούρσα για την απόκτηση του.

«Κλεισμένη» θεωρούν τα γερμανικά ΜΜΕ τη μεταγραφή του Έρλινγκ Χάαλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με πληθώρα σημερινών δημοσιευμάτων, ο αγγλικός σύλλογος έχει ήδη ενημερώσει τη Ντόρτμουντ ότι προτίθεται να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Νορβηγού επιθετικού, ενώ και ο ίδιος ο 22χρονος παίκτης κατέστησε γνωστό στους ανθρώπους της Μπορούσια ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Όπως αναφέρουν η "Bild" και το "Kicker", η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών και ήδη οι Βεστφαλοί αναζητούν τον αντικαταστάτη του νεαρού σέντερ-φορ, με την περίπτωση του Καρίμ Αντεγέμι της Σάλτσμπουργκ να ξεχωρίζει.

Ο Χάαλαντ μεταγράφηκε στην Ντόρτμουντ τον Ιανουάριο του 2020 από τη Σάλτσμπουργκ, αντί 20 εκατ. ευρώ, και έχει σημειώσει 61 γκολ σε 66 αγώνες με την Μπορούσια.

Έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων συλλόγων της Ευρώπης, μεταξύ αυτών η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και η Παρί Σεν Ζερμέν, όμως τη μάχη για την απόκτησή του κερδίζει η Μάντσεστερ Σίτι.

