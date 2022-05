Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Έρχονται τα νέα “ραβασάκια” και η πρώτη δόση (εικόνες)

Θέμα ωρών η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών. Τι αλλάζει. Βήμα – βήμα η διαδικασία για την έκδοση τους.

Νέου τύπου ραβασάκια στα οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν μια πιο ευκρινή αποτύπωση της περιουσιακής τους κατάστασης, με βάση και τις νέες αντικειμενικές αξίες, ετοιμάζεται να αναρτήσει η ΑΑΔΕ εντός των επόμενων 24ωρων.

Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι 7,3 εκατ. εκκαθαριστικά να ξεκινήσουν να αναρτώνται το αργότερο την Τρίτη, δεδομένου ότι όπως όλα δείχνουν, η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης παραμένει στο τέλος Μαΐου.

Η μορφή των εκκαθαριστικών έχει εκσυγχρονιστεί και με το νέο έντυπο οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να μετρήσουν στην πράξη κέρδη και ζημίες μετά τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ και τη νέα μείωση κατά 340 εκατ. ευρώ, η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση φέρνει φέτος μικρές ή και μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων. Η πλήρης αλήθεια για το μέγεθος της ελάφρυνσης ή της επιβάρυνσης θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό, στον βαθμό όπου η περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου δεν έχει μεταβληθεί.

Στο εκκαθαριστικό θα αναγράφονται η νέα συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που έχει προκύψει μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, όπως επίσης και ο κύριος φόρος, η έκπτωση ή η προσαύξηση του κύριου φόρου βάσει συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας, η έκπτωση 50% ή 100% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα και βέβαια το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ.

Σε ειδικό πλαίσιο θα φαίνεται το ημερολόγιο πληρωμής των δόσεων με τις προθεσμίες και τα ποσά της οφειλής ανά μήνα. Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί άμεσα στη Βουλή τροπολογία, ώστε η πρώτη από τις 10 μηνιαίες δόσεις του φόρου να καταβληθεί έως τις 31 Μαΐου. Οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.

Ο φόρος επρόκειτο αρχικά να βεβαιωθεί μέσα στον Απρίλιο, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη και προκειμένου να παραμείνει η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης στο τέλος Μαΐου, απαιτείται διάταξη νόμου. Εναλλακτικά θα μπορούσε να δοθεί περιθώριο πληρωμής της πρώτης και δεύτερης δόσης χωρίς προσαυξήσεις έως το τέλος Ιουνίου. Η τελευταία από τις δέκα δόσεις καταβάλλεται έως τον Φεβρουάριο του 2023.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φέτος μικρότερο φόρο σε σχέση με πέρυσι ενώ για περίπου 900.000 ιδιοκτήτες δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή. Αντίθετα περίπου 350.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να καταβάλουν μεγαλύτερο φόρο, με τους μισούς από αυτούς να έχουν αισθητά πιο βαρύ λογαριασμό, μετά την προσαρμογή των αντικειμενικών και την ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.

Για την έκδοση των εκκαθαριστικών απαιτούνται μόλις έξι βήματα:

Είσοδος στην αρχική σελίδα myAADE.

Κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές».

Κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς Εφαρμογές».

Κλικ στη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Είσοδος στη σελίδα με τους κωδικούς Taxisnet.

Επιλογή έτους 2022 και έκδοση εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2022.

Πηγή: Euro2day.gr

