Μύκονος: Αγγελία για babysitting... σκύλου με αμοιβή 1000 ευρώ!

Μέσα στο "πακέτο" της προσφοράς περιλαμβάνονται διαμονή και διατροφή και όχι μόνο! Δείτε την αγγελία...

Σε μια εποχή όπου η κοινωνική κρίση αποτελεί καθημερινή κουβέντα, μια αγγελία για babysitting σκύλου, καταδεικνύει την υπερβολή που ενίοτε συναντάται στο «νησί των ανέμων».

Με την εν λόγω αγγελία, αναζητείται γυναίκα έως 45 ετών στην Μύκονο, για φύλαξη σκύλου ως εσωτερική και με δίπλωμα αυτοκίνητου για κάποιες εξωτερικές εργασίες.

Για τις υπηρεσίες αυτές παρέχετε διαμονή, διατροφή, αυτοκίνητο-βενζίνη, ασφάλιση και υψηλός μισθός. Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του protothema.gr, ο μισθός είναι 1.000 ευρώ καθαρά!

