Αγία Παρασκευή: Ζήτησε από αστυνομικούς να τον πυροβολήσουν ενώ απειλούσε τη γυναίκα του

Σε κατάσταση μέθης απειλούσε τη γυναίκα του με μαχαίρι, ενώ είχε αυτοτραυματιστεί και ο ίδιος με ένα από τα πολλά στρατιωτικά μαχαίρια που βρέθηκαν σπίτι του.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και την ανάρτηση του συνδικαλιστή της Αστυνομίας, Χρήστου Μπαλάσκα, ένας άντρας φέρεται να απειλούσε τη γυναίκα του με μαχαίρι.

Την Αστυνομία ειδοποίησε η αδελφή της γυναίκας καταγγέλλοντας ότι ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά προς την σύζυγό του με μαχαίρι, υπό την επήρεια αλκοόλ. Μάλιστα, ο δράστης φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς να τον πυροβολήσουν.

Ο άντρας συνελήφθη και εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική για παρακολούθηση.

Η ανάρτηση του Χρήστου Μπαλάσκα στο Facebook:

Οι συνάδελφοι της άμεσης δράσης είναι και ψυχολόγοι…. Την 7/5/2022 και ώρα 13:35, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Δ 201-1/Γ μαζί με το Β 5-2/Δ περιπολικό της Α.Δ. έλαβαν σήμα από το κέντρο να μεταβούν στην οδό Δήμητρος στην Αγ. Παρασκευή για σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο οποίο εμπλεκόταν μεθυσμένος άντρας με μαχαίρι. Άμεσα οι συνάδελφοι έφτασαν στο σημείο. Εκεί γυναίκα που ανέμενε, τους υπέδειξε διαμέρισμα, όπου βρισκόταν ο σύζυγος της αδερφής της, (Αμερικανός), ο οποίος πριν από λίγο είχε κινηθεί απειλητικά προς την αδελφή της κρατώντας μαχαίρι.

Ο εν λόγω σύμφωνα με την καλούσα είχε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν μεθυσμένος. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον κάνουν να ανοίξει την πόρτα εκείνος σε έξαλλη κατάσταση άρχισε να τους ζητάει να τον πυροβολήσουν. Οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εμπειρία σε καταστάσεις δύσκολες όπως αυτή, με τη μέθοδο της πειθούς μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να τον πείσουν να ανοίξει την πόρτα.

Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν πολλά μαχαίρια στρατιωτικού τύπου ενώ είχε καταφέρει να αυτοτραυματιστεί με ένα από αυτά. Τελικά η δουλειά μας είναι πολυποίκιλη. Πρέπει ανάλογα το περιστατικό να προσαρμοζόμαστε κι εμείς. Πρέπει να φερόμαστε στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να είμαστε την μια ευγενικοί, την άλλη σκληροί, την άλλη υπομονετικοί, συμπονετικοί, συγκαταβατικοί κ.λ.π. Το σίγουρο είναι ένα. Η δουλειά μας είναι επικίνδυνη. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Στην πράξη όμως;.

