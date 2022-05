Υγεία - Περιβάλλον

Ρομποτική χειρουργική και καρκίνος του παχέος εντέρου στην τρίτη ηλικία

Η πολύτιμη αρωγή του εξελιγμένου ρομποτικού συστήματος στις επεμβάσεις και η συμβολή στην εξέλιξη της θεραπείας.

Το πλέον εξελιγμένο Ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi, αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά σε πολύτιμο σύμμαχο στα χέρια του εξειδικευμένου χειρουργού.

Το χειρουργικό ρομπότ αποτελεί σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο που διευκολύνει το έργο του, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με αυξημένες απαιτήσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο ανώδυνες επεμβάσεις.

Με αφορμή δύο περιστατικά που υποβλήθηκαν σε αριστερή κολεκτομή για καρκίνο κατιόντος κόλου, σε ασθενείς τρίτης ηλικίας, που πραγματοποίησε πρόσφατα η χειρουργική ομάδα της Β' Κλινικής Ρομποτικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ογκολογίας του Metropolitan General, η κ. Ελένη Καραφώκα – Μαύρου Χειρουργός, Διευθύντρια Β' Κλινικής Ρομποτικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ογκολογίας Metropolitan General, εξηγεί τα οφέλη και τις δυνατότητες του Ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi που καθιστά εφικτές και με εξαιρετικό αποτέλεσμα τις χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο σε άτομα της τρίτης ηλικίας.





«Οι χειρουργικές επεμβάσεις σε ηλικιωμένους ασθενείς, απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση από καλά δομημένες ομάδες με συμμετοχή ιατρών από πολλές ειδικότητες. Τα περιστατικά αφορούσαν, άνδρα 86 ετών με ιστορικό δεξιάς πνευμονεκτομής για καρκίνο του πνεύμονα σε συνδυασμό με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα και γυναίκα 82 ετών με ιστορικό δύο ανοικτών χειρουργικών επεμβάσεων στην κοιλιά και επίσης σημαντικά καρδιολογικά προβλήματα. Επιλέχθηκε η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική για να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος παχέος εντέρου, λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων της μεθόδου, που είναι ιδιαίτερα εμφανή στην τρίτη ηλικία. Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci βελτιώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα μετατροπής του χειρουργείου σε ανοικτή επέμβαση, ενώ λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών του δίνει το βέλτιστο χειρουργικό και ογκολογικό αποτέλεσμα.

Το καλό χειρουργικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την κατάλληλη προεγχειρητική εκτίμηση και την καλή και συντονισμένη λειτουργία της ομάδας και του κάθε μέλους της ξεχωριστά. Ο ρόλος του καθενός είναι σημαντικός και μοναδικός. Όλοι πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα αλλά και απόλυτα συντονισμένα μεταξύ τους, ενώ απαιτείται ο υψηλότερος βαθμός κατάρτισης του καθενός στο αντικείμενο του», αναφέρει η ιατρός.

Το χειρουργικό ρομπότ έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες του χειρουργού, επιτρέποντάς του να χειρουργεί με μεγάλη ακρίβεια, ευελιξία και απόλυτο έλεγχο, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και της πιθανότητας μετεγχειρητικών επιπλοκών. Η ελάχιστα τραυματική διαδικασία επιτυγχάνει την ταχεία και ανώδυνη κινητοποίηση των ασθενών τρίτης ηλικίας, που είναι μείζονος σημασίας για την εξέλιξη της μετεγχειρητικής τους πορείας.

«Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη χειρουργική πρακτική, σε συνδυασμό με την θεαματική εξέλιξη όλων των εμπλεκόμενων ιατρικών ειδικοτήτων, έχουν κάνει εφικτές και ασφαλείς τις χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο, σε άτομα τρίτης ηλικίας με πολλαπλά συνοδά προβλήματα. Η ομάδα αυτή των ασθενών, στο παρελθόν συχνά στερούνταν το χειρουργείο λόγω αυξημένης επικινδυνότητας», καταλήγει η χειρουργός.

