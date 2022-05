Κόσμος

Ισημερινός: Δεκάδες νεκροί από συγκρούσεις συμμοριών σε φυλακή (εικόνες)

Από τον Φεβρουάριο του 2021, περισσότεροι από 350 κρατούμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους σε βίαια επεισόδια, μεταξύ συμμαχιών που ελέγχονται από μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών.

Τουλάχιστον 44 φυλακισμένοι σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών χθες Δευτέρα σε φυλακή του Ισημερινού, ενώ πάνω από εκατό άλλοι απέδρασαν.

Κατά νεότερο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, του οποίου ηγείται ο Πατρίσιο Καρίγιο, εκτός από τους 44 εγκλείστους που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι δέκα τραυματίστηκαν.

Προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 43 νεκρούς.

Τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν στη φυλακή της Μπελαβίστα, στην επαρχία Σάντο Ντομίνγκο ντε λος Τσάτσιλας, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Κίτο.

Επιτόπου, τραυματίες διακομίζονταν από ασθενοφόρα ενώ συγγενείς φυλακισμένων είχαν μαζευτεί γύρω από το σωφρονιστικό κατάστημα, για να μάθουν νέα για τους δικούς τους, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του Ισημερινού, οι δράστες της επίθεσης ενήργησαν «με μεγάλη σκληρότητα», ενώ τα επεισόδια ακολούθησε μαζική απόδραση.

Αν και οι αρχές επίσημα δεν έχουν αναφέρει πόσοι ακριβώς απέδρασαν, 112 μπόρεσαν να «συλληφθούν εκ νέου», ενώ 108 παρέμεναν ασύλληπτοι χθες το απόγευμα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας, τον στρατηγό Φάουστο Σαλίνας. «Καθ’ οδόν» προς την περιοχή βρίσκονταν «250 αστυνομικοί, 200 στρατιωτικοί και επιπλέον ενισχύσεις», απαρίθμησε ο στρατηγός.

Αν και η ονομαστική χωρητικότητά της δεν ξεπερνά 1.200 θέσεις, στη φυλακή της Μπελαβίστα οι έγκλειστοι είναι πάνω από 1.700.

Για «οικτρό αποτέλεσμα της βίας των συμμοριών» έκανε λόγο μέσω Twitter ο συντηρητικός πρόεδρος Γκιγιέρμο Λάσο, απευθύνοντας τα «ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες» των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

«Λύκοι» εναντίον «R7»

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε μέλη δύο αντίπαλων συμμοριών, των «Λύκων» και της «R7» ξέσπασαν περί τις 03:00, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Καρίγιο. Ενεργοποιήθηκαν «πρωτόκολλα ασφαλείας» για να περιοριστεί η «διατάραξη της τάξης» μέσα στη φυλακή. «Η πλειονότητα των θυμάτων, σχεδόν το 100%, σκοτώθηκε με μαχαίρια και όχι με πυροβόλα όπλα», και «ακρωτηριασμένα πτώματα αφέθηκαν επιτόπου».

Δολοφονήθηκαν μέσα σε «κοινές αίθουσες, σε κελιά» και κατόπιν υπήρξε «απόπειρα μαζικής απόδρασης» με τη χρήση πυροβόλων όπλων, συνέχισε ο κ. Καρίγιο.

Κρατούμενοι που είχαν «άδεια να μετακινούνται από τη μια πτέρυγα της φυλακής στην άλλη φαίνεται πως βρίσκονταν πίσω από τη σφαγή» αυτή, εκτίμησε, βλέποντας «πανομοιότυπο σενάριο με εκείνο της 28ης Απριλίου στη φυλακή Ελ Τούρι, όπου μέλη των ‘Λύκων’ είχαν ήδη συγκρουστεί με μέλη της ‘R7’». Κάπου 20 φυλακισμένοι σκοτώθηκαν τότε, ενώ και σε εκείνη τη φυλακή στην πλειονότητά τους τα θύματα δολοφονήθηκαν με μαχαίρια.

Τα επεισόδια, που συχνά σημαδεύονται από ακραία βία, είναι συχνά στις φυλακές του Ισημερινού, όπου από τον Φεβρουάριο του 2021 έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 350 κρατούμενοι.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του προέδρου Λάσο, αντίπαλες συμμορίες που επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών, στις οποίες έχουν παρεισφρήσει ή τις οποίες ελέγχουν πλήρως μεξικανικά καρτέλ, εμπλέκονται σε ανελέητο πόλεμο για τον έλεγχο των φυλακών, που οι αρχές μοιάζουν να αδυνατούν να περιορίσουν, πόσω μάλλον να τερματίσουν.

Κατά την Ιρένε Σαλασάρ, συγγενή φυλακισμένου, η κυβέρνηση κάθεται «με τα χέρια σταυρωμένα» μπροστά στη βία στις φυλακές. «Γιατί δεν κάνει τίποτε η κυβέρνηση; Διαπραγματεύεται... ποιο πράγμα διαπραγματεύεται; Περισσότερα λεφτά γι’ αυτή! Κι οι φτωχοί πεθαίνουν από πείνα», ξέσπασε η 29χρονη.

Για τον Ντανιέλ Ποντόν, πρύτανη της Σχολής Ασφάλειας και Άμυνας του Εθνικού Ινστιτούτου Ανώτερων Σπουδών (ΙΑΕΝ), η «πολιτική των μεταγωγών» των πιο επικίνδυνων φυλακισμένων, που οδηγούνται σε μεγάλες φυλακές, βρίσκεται πίσω από την νέα ανάφλεξη της βίας στα σωφρονιστικά καταστήματα, που ως πρότινος ήταν «σχετικά ήρεμα», και υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει «γενίκευση του προβλήματος».

Εξάλλου, η απόδραση δεκάδων κρατουμένων έδειξε πως η φυλακή της Μπελαβίστα είχε «αδύναμη ασφάλεια», ήταν «εξαιρετικά ευάλωτη», κατά τον ίδιο.

Το 2021, ο Ισημερινός κατέσχεσε ποσότητα-ρεκόρ 210 τόνων ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης. Μέχρι στιγμής φέτος, οι κατασχέσεις ναρκωτικών φθάνουν τους περίπου 70 τόνους.

Αν και δεν είναι παρά απλώς χώρα διέλευσης ή αποθήκευσης ναρκωτικών, ο Ισημερινός, ανάμεσα στην Κολομβία και στο Περού –τα κράτη που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις στην παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως–, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπος με μεγάλη αύξηση της διακίνησης προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, κυρίως μέσω λιμανιών στον Ειρηνικό, ενώ η λιανική πώληση κοκαΐνης στην εσωτερική αγορά βρίσκεται σε πλήρη επέκταση.

