Κούβα: Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη στο ξενοδοχείο

Ο απολογισμός των νεκρών της φονικής έκρηξης

Τους σαράντα νεκρούς έφθασε χθες Δευτέρα ο απολογισμός των θυμάτων της ισχυρής έκρηξης εξαιτίας διαρροής αερίου που κατέστρεψε την περασμένη Παρασκευή μεγάλο μέρος του ξενοδοχείου Saratoga, στο κέντρο της Αβάνας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Κούβας.

Ως χθες το απόγευμα οι αρχές έκαναν λόγο επίσης για 54 τραυματίες, ανάμεσά τους 18 που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, έξι σε κρίσιμη και άλλοι επτά σε σοβαρή κατάσταση.

Στους 40 νεκρούς συγκαταλέγονται τέσσερα παιδιά και έφηβοι, καθώς και 27χρονη ισπανίδα τουρίστρια.

Ανασύρθηκαν ακόμη τέσσερα πτώματα, που ανήκαν σε εργαζόμενους του ξενοδοχείου, σύμφωνα με το δημόσιο κουβανικό πρακτορείο ειδήσεων ACN, που μετέδωσε νωρίτερα χθες πως «12 ως 13 άνθρωποι» εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

Οι έρευνες συνεχίζονταν το βράδυ, επικεντρωμένες στα υπόγεια του κτιρίου, όπου την πρόσβαση περιπλέκει ο τεράστιος όγκος χαλασμάτων. «Είναι πολύ επικίνδυνο στάδιο λόγω της συγκέντρωσης συντριμμιών και του κινδύνου κατάρρευσης», εξήγησε στη δημόσια τηλεόραση ο Πύραρχος Λουίς Κάρλος Γκουσμάν, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος.

Το πολυτελές ξενοδοχείο, εμβληματικό νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της πρωτεύουσας, παρέμενε κλειστό για δύο χρόνια λόγω της πανδημίας και ανακαινιζόταν ενόψει της επαναλειτουργίας του, που θα γινόταν σήμερα, πριν από την καταστροφή.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού το Σάββατο, στο εσωτερικό του κτιρίου εργάζονταν 51 άνθρωποι όταν έγινε η έκρηξη, που κατά τα στοιχεία των αρχών οφειλόταν σε διαρροή καθώς το ξενοδοχείο ανεφοδιαζόταν από βυτιοφόρο με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Οι τέσσερις πρώτοι όροφοι υπέστησαν τρομακτική καταστροφή.

Βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση δωρεών για τα θύματα.

Το Saratoga, το οποίο διέθετε 96 δωμάτια, δύο εστιατόρια και πισίνα στην οροφή, έμβλημα της παλιάς Αβάνας, είχε υποδεχθεί τα προηγούμενα χρόνια αρκετές διασημότητες, από τον Μικ Τζάγκερ ως τη Μπιγιονσέ και τη Μαντόνα.

Το κτίριο ανεγέρθηκε το 1880 για να στεγάσει εμπορικά καταστήματα. Μετατράπηκε σε ξενοδοχείο το 1993. Ανακαινίστηκε κι έγινε πέντε αστέρων το 2005.

