Κούβα: Δεκάδες νεκροί από την έκρηξη στο ξενοδοχείο Saratoga

Πόσοι είναι - με βάση τα τελευταία στοιχεία - οι νεκροί της φονικής έκρηξης

Στους 31 ανέρχονται οι νεκροί από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Saratoga της Αβάνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Δημόσιας Υγείας.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 30 νεκρούς.

Είκοσι τέσσερις άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων συνέχιζαν χθες τις έρευνες για τον εντοπισμό πτωμάτων στα συντρίμμια του νεοκλασικού κτιρίου στην παλιά πόλη.

Οι νεκροί είναι 16 άνδρες και 14 γυναίκες. Τέσσερα από τα θύματα ήταν ανήλικα. Σκοτώθηκε επίσης 29χρονη ισπανίδα τουρίστρια καθώς έκανε περίπατο μαζί με τον σύζυγό της, που τραυματίστηκε βαριά. Μεγάλο μέρος του πολυτελούς ξενοδοχείου υπό ανακαίνιση που πλησίαζε στην ολοκλήρωσή της –επρόκειτο να ανοίξει ξανά αύριο Τρίτη– καταστράφηκε.

Επτά από τους 24 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, άλλοι έξι σε σοβαρή κατάσταση και 11 λιγότερο σοβαρά.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού το Σάββατο, στο εσωτερικό του κτιρίου εργάζονταν 51 άνθρωποι όταν έγινε η έκρηξη, που εκτιμάται ότι οφειλόταν σε διαρροή την ώρα που το ξενοδοχείο ανεφοδιαζόταν από βυτιοφόρο με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Οι τέσσερις πρώτοι όροφοι υπέστησαν τρομακτική ζημιά.

Το Saratoga, το οποίο διέθετε 96 δωμάτια, δύο εστιατόρια και πισίνα στην οροφή, έμβλημα της παλιάς Αβάνας, είχε υποδεχθεί τα προηγούμενα χρόνια αρκετές διασημότητες, από τον Μικ Τζάγκερ ως τη Μπιγιονσέ και τη Μαντόνα.

Πυροσβέστες και διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια του εμβληματικού ξενοδοχείου, το οποίο ήταν κλειστό για συντήρηση και ετοιμαζόταν να επαναλειτουργήσει στις 10 Μαΐου.

Οι αρχές εικάζουν ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου τη στιγμή που το ξενοδοχείο ανεφοδιαζόταν από ένα βυτιοφόρο. Οι τέσσερις πρώτοι όροφοι καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Το Saratoga είναι γνωστό επειδή τα τελευταία χρόνια είχε φιλοξενήσει πολλές διασημότητες, όπως τον Μικ Τζάγκερ, την Μπιγιονσέ και τη Μαντόνα. Χτίστηκε το 1880 για να στεγάσει καταστήματα και μετατράπηκε σε ξενοδοχείο το 1933.

