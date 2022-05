Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Χτύπησαν πένθιμα οι καμπάνες για τους 1 εκατομμύριο νεκρούς της πανδημίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χίλιες φορές χτύπησαν πένθιμα οι καμπάνες στην Ουάσινγκτον, με την αμερικανική πρωτεύουσα να θρηνεί τους νεκρούς της πανδημίας.

Οι καμπάνες του εθνικού καθεδρικού ναού της αμερικανικής πρωτεύουσας ήχησαν πένθιμα χίλιες φορές χθες Δευτέρα σε απότιση φόρου τιμής στα θύματα της COVID, καθώς οι ΗΠΑ οδεύουν να ξεπεράσουν, αν δεν ξεπέρασαν ήδη, το τραγικό ορόσημο του ενός εκατομμυρίου θανάτων εξαιτίας της πανδημίας.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που μετρά επισήμως τους περισσότερους νεκρούς στον πλανήτη λόγω της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε ο νέος κορονοϊός, μπροστά από τη Βραζιλία, την Ινδία ή τη Ρωσία. Χθες Δευτέρα, οι θάνατοι ήταν πάνω από 995.000, τουλάχιστον σύμφωνα με τους αριθμούς που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα πως το ορόσημο όδευε να ξεπεραστεί ή ξεπεράστηκε ήδη.

Η καμπάνα του καθεδρικού ναού άρχισε να ηχεί περί τις 18:00 (ώρα Ουάσινγκτον· 01:00 ώρα Ελλάδας). Κάθε χτύπος αντιπροσώπευε 1.000 ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εξαιτίας της πανδημίας.

Ο πένθιμος ήχος της καμπάνας είχε ακουστεί κι όταν οι ΗΠΑ ξεπέρασαν προηγούμενα τραγικά ορόσημα, για παράδειγμα τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν η χώρα θρηνούσε πλέον 200.000 νεκρούς.

«Σήμερα το έθνος μας ξεπέρασε έναν τραγικό σταθμό: ένα εκατομμύριο Αμερικανοί πέθαναν εξαιτίας της COVID-19», συνόψισε ο πρεσβύτερος του καθεδρικού ναού, ο αιδεσιμότατος Ράντολφ Μάρσαλ Χόλεριθ, προτού αρχίσουν να ηχούν οι καμπάνες.

Οι ΗΠΑ καταγράφουν εδώ και αρκετές εβδομάδες άνοδο των κρουσμάτων σε ημερήσια βάση και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, μετά την άρση της υποχρέωσης να χρησιμοποιούνται μάσκες, κάτι που πλέον απλά συστήνεται στους κλειστούς χώρους για τους περισσότερους.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας επιβραδύνθηκε τους τελευταίους μήνες. Το όριο των 900.000 θανάτων ξεπεράστηκε τον Φεβρουάριο, πριν από τρεις μήνες. Εκείνο των 800.000 τον Δεκέμβριο, ενάμισι μήνα νωρίτερα.

The bells of the Washington National Cathedral toll 1,000 times in memory of the 1 million people who have died from COVID-19. pic.twitter.com/5P7eJYWvuu — Benjy Renton (@bhrenton) May 9, 2022

Όταν είχε ξεπεραστεί το ορόσημο του μισού εκατομμυρίου νεκρών, τον Φεβρουάριο του 2021, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε μιλήσει για απολογισμό πιο βαρύ απ’ ό,τι αυτοί «του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου και του Πολέμου του Βιετνάμ μαζί».

Συνολικά, η πανδημία του νέου κορονοϊού στοίχισε τη ζωή σε 13-17 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο από την 1η Ιανουαρίου 2020 ως την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΝΦΙΑ: Τροπολογία για νέα εκκαθαριστικά με μείωση φόρου

ΠΑΣΟΚ - Ανδρουλάκης: ο λαός μας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 178 σημεία