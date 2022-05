Life

“Το Πρωινό” - Αθανασοπούλου: Γελάω, από την πλευρά του Κωστόπουλου είναι όλο λάθος (βίντεο)

Τι απαντά ο γνωστός σκηνοθέτης μέσα από ανάρτησή του στο facebook

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε τηλεφωνικά η ηθοποιός Έλενα Αθανασοπούλου που κατήγγειλε το γνωστό σκηνοθέτη, Κώστα Κωστόπουλο για βιασμό.

"Γελάω, είναι όλο λάθος από πλευρά του, τις λεπτομέρειες για την υπόθεση τις γνωρίζει ο δικηγόρος μου" είπε η ηθοποιός.

Ο γνωστός σκηνοθέτης με ανάρτησή του στο facebook δήλωσε μεταξύ άλλων "θα περιμένω με σεβασμό τις αποφάσεις της δικαοσύνης, ελπίζω σύντομα να αποκατασταθεί η αλήθεια".

Στην εκπομπή μίλησε και η ηθοποιός, Άννα Παντζέλη και δήλωσε "είχε σεξιστική συμπεριφορά, την δεχόντουσαν μόνο τα νεαρά κορίτσια που φοβόντουσαν"





