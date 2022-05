Life

"Άγριες Μέλισσες": πιέσεις και κίνδυνοι στο επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Ακύλας, έξαλλος με την επίθεση που του έκανε το χωριό, βρίσκει απέναντί του και την οικογένειά του.

Η Ζωή προειδοποιεί την Κορίνα για τον κίνδυνο που διατρέχει αυτή κι ο Μπάμπης.

Ο Νικηφόρος κατεβαίνει στην Αθήνα μαζί με την Ασημίνα για να βρουν τον Θόδωρο Ξανθό, ενώ η Ελένη και ο Λάμπρος δεν φεύγουν απ’ το πλευρό του Ζάχου.

Ο Δούκας με τη Μυρσίνη προχωράνε, με τη συγκατάθεση του Φραγκούδη, το σχέδιο για να πιέσουν τα παιδιά τους να δεχτούν το αεροδρόμιο στο Διαφάνι, αν χρειαστεί.

Ο Σταμάτης συγκρούεται με τον Παναγιώτη για τα μάτια της Βιολέτας. Ο Ντούνιας χειραγωγεί τον Ζάχο για να πάρει πληροφορίες.

