Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Σημαντικές υποθέσεις προωθούνται (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

«Τώρα με τον ανάδρομο Ερμή προσέχουμε τι λέμε, όμως είναι αθώα αυτά που φέρνει», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε ακόμη πως «μπορείτε να κάνετε συζητήσεις για παλιές υποθέσεις».

«Αποφύγετε την υπογραφή συμβολαίων, όσο είναι δυνατό», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





