Αντετοκούνμπο - “Rise”: το τρέιλερ της ταινίας (βίντεο)

Περίπου 7 εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία της ταινίας “RISE», για την οικογένεια Αντετοκούνμπο, κυκλοφόρησε το καθηλωτικό τρέιλερ.

Στις 24 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα της ταινίας «Rise», η οποία ασχολείται με τη ζωή της οικογένειας Αντετοκούνμπο.

Σήμερα, περίπου 45 ημέρες πριν από την κυκλοφορία της ταινίας «Rise», κυκλοφόρησε το τρέιλερ που καθηλώνει.

Η ταινία είναι αφιερωμένη στην οικογένεια Αντετοκούνμπο.

Παρουσιάζει τα παιδικά/εφηβικά χρόνια των Γιάννη, Θανάση, Αλέξανδρου και Κώστα στις γειτονιές της Αθήνας, συνεχίζει με την ενηλικίωση τους και φτάνει μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο με τους Μπακς.

Η ταινία «Rise» θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουνίου, αμέσως μετά από τους τελικούς του NBA.

