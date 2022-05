Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: Απείλησε τους γείτονές του με μαχαίρι

Οι γείτονες κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, η οποία και συνέλαβε τον άνδρα

Απείλησε τους γείτονές του με μαχαίρι και συνελήφθη. Ο λόγος για έναν 41χρονο άνδρα που διαμένει σε περιοχή του Ηρακλείου.

Ο 41χρονος, τα ξημερώματα, φέρεται να μάλωσε με τους γείτονές του, γεγονός όχι σπάνιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει λογομαχήσει μαζί τους πολλές φορές στο παρελθόν.

Πάνω στον καυγά ο 41χρονος φέρεται να έβρισε τους γείτονές του ηλικίας, 42 και 55 ετών, ενώ δεν δίστασε να τους απειλήσει με μαχαίρι.

Οι τελευταίοι κάλεσαν την αστυνομία και ο 41χρονος συνελήφθη.

πηγή: creta24.gr

