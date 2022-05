Life

“Άγριες Μέλισσες”: καθηλωτικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε την Τετάρτη στον ΑΝΤ1, στις 22:30…

Ο Πέτρος καταφέρνει να ξεφύγει απ’ τον Ντούνια και τους άντρες του και ζητάει καταφύγιο απ’ τον Λάμπρο.

Ο Νικηφόρος και η Ασημίνα ξεκινούν την έρευνα στην Αθήνα, αλλά οι πρώτες πληροφορίες που συλλέγουν δεν είναι ενθαρρυντικές.

Η Πηνελόπη συνεχίζει τη δική της έρευνα για να βγει στο φως η αλήθεια για τον φόνο του Γραμματικού.

Η Μυρσίνη προσπαθεί να πείσει τον Κωνσταντή να δωροδοκήσουν έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Ο Πέτρος υποψιάζεται πως ο Ζάχος κατέδωσε την κρυψώνα του και η Ελένη φοβάται πως οι υποψίες του είναι αληθινές.

