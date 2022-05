Κοινωνία

Μητέρα Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου: 14 χρόνια μετά ζητώ επιτέλους δικαιοσύνη (βίντεο)

Η Τζίνα Τσαλικιάν, ξεσπά για τη δολοφονία του γιου της Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ένα τεράστιο γιατί, 14 χρόνια μετά. Η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, Τζίνα Τσαλικιάν μιλάει στον ΑΝΤ1 και στον Παναγιώτη Στάθη για ένα ακόμα εμπόδιο που ορθώθηκε στο δρόμο για την οριστική δικαστική επίλυση της δολοφονίας του γιού της.

Η μητέρα του δολοφονημένου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, Τζίνα Τσαλικιάν ξεσπά: "Ο Αλέξανδρος δολοφονήθηκε εντελώς αναίτια πριν από 14 χρόνια. Ήταν το απόλυτο παράδειγμα της βίας απέναντι στην αθωότητα. Σε όλα αυτά τα χρόνια το παιδί μου συκοφαντήθηκε υπέρμετρα από τους δράστες και τους συνηγόρους τους προκειμένου να ακολουθήσουν υπερασπιστικές γραμμές σπιλώνοντας τη μνήμη του νεκρού Αλέξανδρου. Προσπάθησαν να προκαλέσουν πέραν του φυσικού και έναν ηθικό θάνατο του παιδιού μου. Επί 14 χρόνια υπομένω τη μία μετά την άλλη τις προσπάθειες να βοηθηθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου με παράνομους τρόπους. Έφτασαν σήμερα να κάνουν δίκη εν αγνοία μας και χωρίς να μας κλητεύσουν. Αν δεν υπήρχε η έγκυρη αντίδραση των δικηγόρων μας ο Κορκονέας μπορεί σήμερα να ήταν ξανά ελευθερος. 14 χρόνια μετά ζητώ επιτέλους δικαιοσύνη."

Η δίκη αφορά την αναγνώριση ελαφρυντικού στον κατηγορούμενο από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που μείωσε την ποινή του στα 13 χρόνια. Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε αυτό το σκέλος και ο Κορκονέας επέστρεψε στις φυλακές. Τώρα οι δικαστές πρέπει να αποφασίσουν αν τελικά θα παραμείνουν τα ισόβια ή όχι.

Την έκρηξη της υπεράσπισης προκάλεσε το γεγονός ότι η Εισαγγελία Λαμίας δεν κλήτευσε την οικογένεια στη δίκη, με αποτέλεσμα να το πληροφορηθούν τυχαία.

