Τεχνολογία - Επιστήμη

Eurovision: Επίθεση Ρώσων χάκερ στο site του διαγωνισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση Ρώσων χάκερ σε ιταλικές κρατικές ιστοσελίδες. Στόχος και το site της Eurovision.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίθεση Ρώσων χάκερ σε ιστότοπους ιταλικών θεσμών, μεταξύ των οποίων της Γερουσίας της Ρώμης και του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, Παράλληλα, στόχος επίθεσης έγινε ο ιστότοπος του Ιταλικού Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας και της Ιταλικής Λέσχης Αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας La Repubblica, οι επιθέσεις αυτές δεν έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τους συγκριμένους ιστότοπους αλλά δημιούργησαν προσωρινά προβλήματα στην προσβασιμότητά τους.

Παράλληλα, οι χάκερς προσπάθησαν να μπλοκάρουν το σάιτ του διαγωνισμού της Eurovision, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Τορίνο, και το όλο σύστημα για την παροχή ψήφων στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτόν, αλλά δεν φαίνεται να μπόρεσαν να πετύχουν τον στόχο τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα - Γυναικοκτονία: “Σκότωσε την Αΐντα και 4 ώρες μετά κάλεσε γιατρό γιατί είχε… πίεση!”

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: “Άλωσε” το “Καραϊσκάκης” το Τριφύλλι

Προσγείωση αεροπλάνου από επιβάτη (βίντεο)