Πολιτική

Βουλή - Δένδιας για F16: Δημιουργεί πρόβλημα η αναβάθμιση του τουρκικού οπλοστασίου

Τι ανέφερε ο Νίκος Δένδιας για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και για τα τουρκικά F-16

Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής η συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Κατά τη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ανεβαίνοντας στο βήμα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας αφού περιέγραψε τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, αναφέρθηκε στην στάση της Ελλάδας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία λέγοντας:

«Η Ελλάδα έχει μεγάλο σεβασμό για την τεράστια ρωσική πολιτιστική παράδοση. Τον σέβεται απεριόριστα. Παρ' όλα αυτά, αυτά δεν έχουν καμία σχέση, ή μάλλον έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με την εισβολή σε ένα ανεξάρτητο κράτος. Και η Ελλάδα δεν είχε και δεν έχει τη δυνατότητα διαφορετικής πορείας, γιατί υπερασπίζοντας τα σύνορα όλων των κρατών, υπερασπίζεται τα δικά της σύνορα, τη δική της ύπαρξη.

Η υπάρξή μας δεν διασφαλίζεται μόνο με επικλήσεις περί του δικαίου» είπε.

Αναφορικά με την πενταετή διάρκεια της συμφωνίας ο υπουργός Εξωτερικών τονισε: «Η κυβέρνηση θέλει την αμερικανική παρουσία, δεν την απεύχεται, η πενταετία είναι θετικό στοιχείο της συμφωνίας. Η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι η απομάκρυνση των ΗΠΑ από την χώρα είναι προς όφελος της χώρας. Δεν έχουμε να απολογηθούμε για την πενταετία. Το θεωρούμε στα υπέρ της συμφωνίας».

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε απρόσεκτοι. Μακάρι να ήμασταν Λουξεμβούργο, αλλά δεν είμαστε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας και συνέχισε:

«Είναι απαράδεκτες οι τουρκικές υπερπτήσεις. Και οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου είναι απαράδεκτες, αλλά οι υπερπτήσεις είναι προσπάθεια επιβολής. Και το τουρκικό επιχείρημα για τις υπερπτήσεις το ξέρετε. Είναι συνέχεια του επιχειρήματος περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Εκδηλώθηκε το πλήρες έκτρωμα του τουρκικού συλλογισμού, ότι η ελληνική κυριαρχία στα νησιά δεν ισχύει αν δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα».

«Σε αυτό το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ταχθεί απερόφραστα υπέρ της Ελλάδας» συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το θέμα της αναβάθμισης των τουρκικών F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η πληροφόρηση που υπάρχει από την Ουάσινγκτον είναι ότι δεν πρόκειται για νέα αεροσκάφη, αλλά για αναβάθμιση των ραντάρ και των πυραύλων των υπαρχόντων αεροσκαφών.

Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε αναθάθμιση τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών.

Ο κ. Δένδιας είπε ακόμη ότι «η αναβάθμιση του τουρκικού οπλοστασίου συνιστά πρόβλημα, γιατί η Τουρκία έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας και όπως το state department έχει επανειλημμένως τονίσει, απειλεί την κυριαρχία και τα δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας».

