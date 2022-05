Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αναβαθμίζεται με την Αμυντική Συνεργασία με τις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η Ελλάδα μεγάλωσε επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, στη Βουλή.

«Ο Αμερικανός συγγραφέας Μάρκ Τουέιν έλεγε ότι πατριωτισμός είναι να στηρίζεις τη χώρα σου συνεχώς και την κυβέρνησή σου όταν το αξίζει. Η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και για την κυβέρνηση συμπληρώνει ένα πλέγμα συμμαχιών», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου: «Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» που θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία το απόγευμα.

«Το κείμενο το οποίο καλούμαστε να κυρώσουμε, τυπικά συνιστά μία από τις πολλές ανανεώσεις της αμυντικής μας συμπόρευσης με την υπερατλαντική δύναμη» ανέφερε, συνεχίζοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξήγησε: «Η Αμερική διευρύνει την παρουσία της στην ανατολική μεσόγειο αναδεικνύοντας και ενεργειακό ενδιαφέρον. Η χώρα μας καθίσταται ο βασικός εταίρος και συνομιλητής των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Γεγονός που αποκτά μεγαλύτερη διάσταση αν συνυπολογιστεί η ασταθής συγκυρία με έναν θερμό πόλεμο εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου και μια παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή σε έξαρση. Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στο μεσογειακό τόξο έχουν επανέλθει στο προσκήνιο».

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, «η συγκεκριμένη συμφωνία παύει να είναι διμερές πρωτόκολλο και γίνεται ψήφος εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα ως ακλόνητου παράγοντα σταθερότητας, ως συνετού ευρωπαίου και νατοϊκού εταίρου που εγγυάται τη διεθνή νομιμότητα απέναντι στους όποιους παροξυσμούς των γειτόνων μας. Ενός κρίσιμου κόμβου στο νέο ενεργειακό χάρτη».

«Μία συμφωνία - είπε - που επιδρά ταυτόχρονα όχι μόνο στην άμυνα και τη διπλωματία αλλά κυρίως και στην οικονομία και την ενέργεια».

«Αναβαθμίζει την Ελλάδα» σημείωσε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στο επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ. «Αυτό αποδεικνύει και η πρόσκλησή μου να συναντηθώ με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την επόμενη ημέρα να είμαι ο πρώτος Έλληνας ηγέτης που θα μιλήσει στην κοινή συνεδρίαση της αμερικανικής γερουσίας και της βουλής των αντιπροσώπων. Είναι μεγάλη τιμή που δηλώνει πως η πατρίδα μας αντιμετωπίζεται ως ισότιμος και συνεπής σύμμαχος ώστε αν χρειαστεί να δικαιούται να απαιτήσει συνέπεια και αλληλεγγύη» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όσοι δεν συμμερίζονται αυτή την ανάλυση, ή δεν άκουσαν τον υπουργό Εξωτερικών ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους» είπε συνεχίζοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός, αναφέροντας τους τρεις σημαντικούς λόγους, «για τους οποίους θεωρώ ότι αυτό το τροποποιητικό πρωτόκολλο είναι σημαντικό για τα εθνικά συμφέροντα» που έρχεται - όπως σημείωσε - σε συνέχεια συζητήσεων της προηγούμενης κυβέρνησης.

Όπως εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «πρώτον, η συμφωνία αυτή είναι σημαντική διότι περιλαμβάνει τη ρητή δέσμευση πως η αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα θα ανανεώνεται ανά 5ετία με δικαίωμα σε κάθε πλευρά να την καταγγείλει αν το κρίνει. Οι ΗΠΑ αποφασίζουν να αυξήσουν το αποτύπωμά τους στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι και άλλα ευρωπαϊκά κράτη επιδιώκουν να συνάψουν ανάλογες συμφωνίες με τις ΗΠΑ ή να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν τις ήδη υφιστάμενες.

Δεύτερον, αυτή η διμερής συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι σημαντική γιατί διευρύνεται όχι μόνο στο χρόνο αλλά και στο χώρο. Στο Ναύσταθμο της Σούδας αναβαθμίζονται όλες οι υποδομές και ο συνολικός ρόλος της βάσης. Η Σούδα είναι το μόνο αγκυροβόλιο στο οποίο μπορεί να δέσει αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην ανατολική Μεσόγειο. Αξιοποιείται επίσης το πεδίο βολής στο Λιτόχωρο, δυο στρατόπεδα, το πρώτο στο Βόλο και το δεύτερο στην Αλεξανδρούπολη.

Τρίτον, η νέα συμφωνία είναι σημαντική γιατί καταγράφει ρητά την κοινή βούληση για αμοιβαία προστασία της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας έναντι κάθε απειλής, ακόμα και ένοπλης επίθεσης. Μία διατύπωση, που δεν θα έχει διαφύγει της προσοχής σας κύριοι της αντιπολίτευσης, την επαναλαμβάνει ο υπουργός Μπλίνκεν στην συνοδευτική επιστολή του» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Η σημερινή συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ήταν μια χίμαιρα αν δεν είχε προηγηθεί μια τριετία πρωτοβουλιών που άλλαξαν τη διεθνή εικόνα του τόπου» τόνισε, συνεχίζοντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η ελληνική φωνή ακούγεται παντού. Εμείς προστατεύσαμε τα ευρωπαϊκά σύνορα στον Έβρο, περιορίσαμε μεταναστευτικές ροές, εισφέραμε στην κορυφαία κατάκτηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα μεγάλωσε επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης. Αύξησε τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο στα 12 μίλια, υιοθέτησε θαλάσσιες ζώνες με Ιταλία και Αίγυπτο, η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή γέφυρα, δυναμώνει τις σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο και έχει υπογράψει μία εταιρική συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής με τη Γαλλία. Το κάναμε δίπλα στο ΝΑΤΟ οικοδομώντας την έννοια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας χωρίς ποτέ να χάσουμε τον κοινωνικό μας προσανατολισμό στο εσωτερικό πεδίο».

Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, «κατορθώσαμε παρά την πρόσφατη εισαγόμενη κρίση να μείνουμε σε τροχιά ανάπτυξης» και απευθυνόμενος στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είπε: «Αυτή η κυβέρνηση κ. Τσίπρα μείωσε τον ΕΝΦΙΑ. Είναι και αυτή μια σημαντική στήριξη στο εισόδημα των Ελλήνων που αναγκάζονται να υποστούν τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Όλα έγιναν ενώ οι επενδύσεις αυξάνονταν και η ανεργία μειωνόταν. Η Ελλάδα διεκδικεί ευρωπαϊκή λύση για την ακρίβεια αλλά δεν μένει με σταυρωμένα χέρια. Ναι, αυτή η κυβέρνηση, αύξησε κατά 50 ευρώ τον κατώτατο μισθό για όλους τους εργαζόμενους. Και απέναντι στη μέχρι τώρα αδράνεια των Βρυξελλών απαντήσαμε με ένα γενναίο εθνικό πρόγραμμα στήριξης. Είπαμε με θάρρος ότι οι στηρίξεις δεν κάλυψαν μεσαίες και μεγαλύτερες καταναλώσεις και ερχόμαστε να επιστρέψουμε το 60% των πρόσθετων ποσών που κατέβαλαν αυτά τα νοικοκυριά στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Με ποσά από 20 έως 600 ευρώ. Νέο πλαίσιο από τον Ιούλιο που επιβάλλει έμμεσο πλαφόν στις τιμές λιανικής. Είμαστε ικανοποιημένοι; Όχι. Καμία εθνική προσπάθεια δεν είναι σε θέση να αμυνθεί πλήρως στη λαίλαπα πολέμου και παγκόσμιου ενεργειακού σεισμού. Όποιος ισχυρίζεται ότι έχει μαγικό ραβδί για να κρατήσει τις τιμές τους ρεύματος εκεί που ήταν το 2020 λέει ψέματα».

Δευτερολογία Μητσοτάκη

«Είναι αφόρητη η υποκρισία σας κ. Τσίπρα. Εάν δεν είχατε ποτέ κυβερνήσει θα θεωρούσα πως αυτές οι απόψεις αρμόζουν σε κόμμα που δεν μπήκε ποτέ στη βάσανο να πάρει δύσκολες αποφάσεις» είπε ξεκινώντας την δευτερολογία του στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας. «Κυβερνήσατε όμως και ξεχάσατε γρήγορα τις πορείες προς την Αμερικανική πρεσβεία και αγκαλιάσατε τις ΗΠΑ» είπε συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος και σε κάποιες δηλώσεις του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ για τη συνάντησή του με τον Αλ. Τσίπρα.

«Και επειδή επικαλεστήκατε τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ θα διαβάσω τι έλεγε ο κ. Πάιατ για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε ότι αφορά στην ελληνοαμερικανική συμφωνία. Είπε επί λέξη πως "μένει έκπληκτος γιατί αυτή η σχέση ξεκίνησε επί θητείας ΣΥΡΙΖΑ, τα 4 μέρη που επεξεργαζόμαστε είχαν εντοπιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, το Στεφανοβίκειο και η Αλεξανδρούπολη επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποδειχθεί. Κατανοούν τη σημασία της σχέσης Ελλάδος ΗΠΑ και μοιράζονται αυτήν την δέσμευση". Τον συναντήσατε τον κ. Πάιατ τον περασμένο Φεβρουάριο χωρίς να ανακοινώσετε τι του είπατε;» τόνισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. «Έλα μωρέ να πω μια δύο κουβέντες για το εσωτερικό και εγώ στηρίζω τη συμφωνία. Και αυτά τα είπε ο κ. Πάιατ. Τα αμφισβητείτε κ. Τσίπρα. Τα αμφισβητείτε κ. Κατρούγκαλε. Μας κοροϊδεύετε ψιλό γαζί και δικαιολογείτε τη στάση σας σα να είναι αντιπολιτευτική υποχρέωση» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

«Για εσάς ο πατριωτισμός είναι ξένη λέξη έτσι όπως φέρεστε» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Για να θυμηθούμε τι κάνατε εσείς και τι είπατε όταν πήγατε στην Ουάσιγκτον. Αφήνω κατά μέρους τα περί διαβολικού ύφους του κ. Τραμπ. Για τη βάση της Σούδας λέγατε ότι "είναι γνωστό σε όλους πως έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία και η δουλειά εκεί πρέπει να αναβαθμιστεί". Αυτό κάνουμε και εμείς και αυτό κάνατε και εσείς κάθε χρόνο, πήγατε στην Ουάσιγκτον και κάνατε την ωφέλιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα κωλοτούμπα. Και ταυτόχρονα στείλατε το σήμα πως οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να συνεννοηθούν για την εξωτερική πολιτική. Έρχεστε τώρα πάλι να το γυρίσετε, να θυμηθείτε τις αντιαμερικανικές σας ρίζες πασπαλισμένες με ολίγον από πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Θα σας πως όμως τι δεν είπατε. Αναφέρεστε συνέχεια στα F-16. Γνωρίζετε πως στις ΗΠΑ υπάρχουν πολλές φωνές, όμως οι τελικές αποφάσεις ως προς την έγκριση για τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι στο κογκρέσο, που μέχρι τώρα αρνείται, γιατί θεωρούν την Τουρκία μη αξιόπιστο εταίρο. Το 2018 που πήγατε στην Ουάσιγκτον η Τουρκία είχε μπει ως συμπαραγωγός στα F-35 και τότε δεν υπήρχε μία αναφορά σας προς τις ΗΠΑ να μην τα πάρουν οι Τούρκοι, που με αυτά θα άλλαζαν την ισορροπία στο Αιγαίο. Ούτε μια αναφορά σας κ. Τσίπρα, τόση υποκρισία πια;».

Μητσοτάκης: Δεν ξέρετε ελληνικά κύριε Τσίπρα;

«Αυτή η συμφωνία ισχύει για 5 χρόνια. Αλλά εάν εσείς θέλετε να την καταγγείλετε, θα έλθετε δύο χρόνια πριν και θα την καταγγείλετε» είπε, απαντώντας στην δευτερολογία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τριτολογία του στη συζήτηση στη Βουλή για την Ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία. «Πως λοιπόν αυτή είναι μία επ’ αόριστον συμφωνία κ. Τσίπρα; Δεν ξέρετε ελληνικά;» ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα και συμπλήρωσε: «Αυτό ψηφίζουμε κ. Τσίπρα και τίποτε άλλο».

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός έκανε μια αναφορά στο παρελθόν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είμαι συγγραφέας αλλά έχω γράψει ένα βιβλίο, που είναι η μετάφραση της πτυχιακής μου εργασίας στο Πανεπιστήμιο για τις διαπραγματεύσεις από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των βάσεων. Εάν ήταν δηλαδή επιζήμια αυτή η διγλωσσία του ΠΑΣΟΚ στην εξωτερική του πολιτική που το 1981 βγήκε με το σύνθημα έξω οι βάσεις του θανάτου και υπογράφοντας το 1983 μια συμφωνία που κρατούσε τις βάσεις, τις οποίες κατά τα άλλα έδιωχνε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αν τελικά αυτή η στρατηγική ήταν ωφέλιμη για τα ελληνικά συμφέροντα. Και κατέληξα ότι δεν ήταν ωφέλιμη γατί ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1983 τα έδωσε όλα για να πετύχει μια διατύπωση στα αγγλικά η οποία του επέτρεπε να έρθει εδώ στη Βουλή και να ισχυριστεί ότι οι βάσεις φεύγουν ενώ έμεναν. Και δεν ασχολήθηκε καθόλου να διεκδικήσει άλλα οφέλη γιατί το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν πως θα ξεμπλέξει από το αδιέξοδο στο οποίο ο ίδιος είχε περιέλθει με όλα αυτά τα ασυνάρτητα έλεγε πριν τις εκλογές του 1981».

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: 4χρονη ήπιε αλκοόλ και κατέληξε σε νοσοκομείο

“Λαμπάδιασε” αυτοκίνητο εν κινήσει - Λαχτάρα για τον οδηγό (αποκλειστικό βίντεο)

Δολοφονία Τοπαλούδη: “Καταπέλτης” η εισαγγελέας για την ενοχή των κατηγορουμένων