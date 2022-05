Κόσμος

Καύσωνας: Ακραίες θερμοκρασίες στο Πακιστάν

Συναγερμός στο Πακιστάν για τον καύσωνα. Τους 50 βαθμούς Κελσίου πλησιάζει ο υδράργυρος.

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία Σιντ του νότιου Πακιστάν, καθώς κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα της νότιας Ασίας με θερμοκρασίες που αναμένεται να φθάσουν τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή να στηθούν δεκάδες κέντρα παροχής πρώτων βοηθειών στο λιμάνι του Καράτσι, όπου ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και αυξημένης υγρασίας θα μπορούσε να κάνει τον καύσωνα θανατηφόρο.

Το Καράτσι, μια από τις πολυπληθέστερες μεγαλουπόλεις του κόσμου με πάνω από 20 εκατομμύρια κατοίκους, βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα φονικό κύμα καύσωνα το 2015 που άφησε πίσω του περισσότερους από 1.200 νεκρούς.

Τόσο το Πακιστάν όσο και η Ινδία πλήττονται εδώ και δύο μήνες από διαδοχικά κύματα καύσωνα, ένα φαινόμενο που σύμφωνα με τους ειδικούς αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

Ο υδράργυρος σκαρφάλωσε σήμερα στους 48 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες πόλεις του Πακιστάν και αναμένεται να ανέλθει στους 50 βαθμούς τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο μετεωρολόγος Σαρντάρ Σαρφάζ, ο οποίος προέβλεψε ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Τρίτη.

Οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή στα νοσοκομεία να στήσουν ειδικές μονάδες για την περίθαλψη θυμάτων θερμοπληξίας και συνέστησαν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο.

Η υπουργός Κλιματικής Αλλαγής του Πακιστάν Σέρι Ρεχμάν τόνισε σήμερα ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη συνιστά «υπαρξιακή απειλή» για την χώρα της.

Το Πακιστάν κατατάσσεται όγδοο στη λίστα των χωρών που θεωρούνται οι πλέον ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, παρότι ευθύνεται για λιγότερο του 1% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το γεγονός ότι το Πακιστάν είναι τόσο ευάλωτο στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξηγείται από τη γειτνίαση με την Κίνα και την Ινδία, οι οποίες είναι εξαιρετικά βιομηχανοποιημένες κοινωνίες, καθώς και από το λιώσιμο των παγετώνων στα Ιμαλάια.

