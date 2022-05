Κόσμος

Νιγηρία: Σκότωσαν και έκαψαν φοιτήτρια για “βλάσφημα” μηνύματα στο WhatsApp

Φρικτό τέλος για φοιτήτρια στην Νιγηρία. Συμφοιτητές της την ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου και την έκαψαν γιατί είχε αναρτήσει στο WhatsApp ένα σχόλιο που θεωρήθηκε επικριτικό.

Φοιτητές ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου και πυρπόλησαν μια συμφοιτήτριά τους, κατηγορώντας την ότι ανήρτησε «βλάσφημα» σχόλια σε φοιτητικό γκρουπ στην εφαρμογή WhatsApp, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Το κολέγιο Shehu Shagari, που βρίσκεται στην πολιτεία Σοκότο της βορειοδυτικής Νιγηρίας, έκλεισε αμέσως μετά την επίθεση.

Στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, όπου σημειώθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα, οι μουσουλμάνοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Στον αντίποδα, στο νότο κυριαρχεί το χριστιανικό στοιχείο.

Το 2007 μουσουλμάνοι μαθητές είχαν ξυλοκοπήσει μια δασκάλα, την οποία κατηγορούσαν ότι βεβήλωσε το Κοράνι.

«Υπάρχει ένα γκρουπ στο WhatsApp που χρησιμοποιούν οι φοιτητές. Ένας μουσουλμάνος φοιτητής ανήρτησε ένα απόσπασμα από το Κοράνι και εκείνη επέκρινε την ανάρτηση», αναφέρει μαρτυρία που μεταδίδει το Reuters. «Συνέθεσε ένα ηχητικό μήνυμα που περιείχε βλάσφημα σχόλια για τον Προφήτη Μωάμεθ, το οποίο δημοσιοποίησε στο γκρουπ και αυτό πυροδότησε τα υπόλοιπα», σημειώνεται.

Οι φύλακες του σχολείου και αστυνομικοί προσπάθησαν να σώσουν την άτυχη κοπέλα, αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον όχλο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. «Αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα κατά των φοιτητών και πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους, αλλά εκείνοι αντιστάθηκαν», δήλωσε η Σουμάγια Ουσμάν, δευτεροετής φοιτήτρια. Όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί εγκατέλειψαν την προσπάθεια, όταν δέχθηκαν επίθεση με ξύλα και πέτρες. «Στη συνέχεια οι φοιτητές επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα στην κοπέλα. Αφού την ξυλοκόπησαν, την έκαψαν», ανέφερε.

Το κολέγιο Shehu Shagari στο Σοκότο εξέδωσε ανακοίνωση μετά το αποτρόπαιο έγκλημα στην οποία αναφέρει ότι αναστέλλει τη λειτουργία του επ’ αόριστον.

Εκπρόσωπος του πνευματικού ηγέτη των μουσουλμάνων του Σοκότο καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «ατυχές συμβάν… που οδήγησε στον θάνατο μιας φοιτήτριας».