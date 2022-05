Κόσμος

ΗΠΑ: απαντά στις απειλές της Ρωσίας με στήριξη σε Σουηδία - Φινλανδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απάντηση στις απειλές της Ρωσίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ των δύο χωρών, δίνει ο Λευκός Οίκος.

Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε σήμερα ότι θα στηρίξει κάθε κίνηση από τη Φινλανδία και τη Σουηδία για ένταξη στο ΝΑΤΟ στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Θα στηρίζαμε ένα αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ από τη Φινλανδία ή/και τη Σουηδία εφόσον το υποβάλουν. Θα σεβαστούμε όποια απόφαση λάβουν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι σε δημοσιογράφους.

Το Ελσίνκι ανησυχεί ότι η Ρωσία "κόψει" το φυσικό αέριο

Κορυφαίοι Φινλανδοί πολιτικοί προειδοποιούν ότι η Ρωσία ενδέχεται να σταματήσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη χώρα τους από αύριο Παρασκευή, γράφει η εφημερίδα Iltalehti, επικαλούμενη πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει.

Στο δημοσίευμα δεν διευκρινίζεται από πού προήλθε η προειδοποίηση και το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σαούλι Νιινίστο και η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν είπαν σήμερα ότι η χώρα θα αιτηθεί «χωρίς καθυστέρηση» την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί η Φινλανδία προέρχεται από τη Ρωσία. Ωστόσο, το φυσικό αέριο αντιστοιχεί μόνο στο 5% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα.

Στην περίπτωση που σταματήσουν οι παραδόσεις από τη Ρωσία, μεγάλες βιομηχανίες όπως οι Neste και Metsa αλλά και άλλες εταιρείες στον τομέα των χημικών, των τροφίμων και της δασοκομίας θα χρειαστεί να βρουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να προσαρμόσουν την παραγωγή τους.

Στις 5 Μαΐου η φινλανδική κυβέρνηση είπε ότι προετοιμάζεται για την πιθανότητα να διακόψει η Ρωσία τις παραδόσεις στα τέλη του μήνα, λόγω της άρνησης του Ελσίνκι να πληρώνει το φυσικό αέριο σε ρούβλια.

Έχοντας αγωγούς που τις συνδέουν κατευθείαν με τη Ρωσία, η Φινλανδία και οι χώρες της Βαλτικής εξαρτώνται περισσότερο από το ρωσικό φυσικό αέριο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν οι ρωσικές παραδόσεις μειωθούν ή διακοπούν, η Φινλανδία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία ίσως χρειαστεί να περιορίσουν τη ζήτηση, ανέφερε τον Απρίλιο, στην έκθεσή του για τις προβλέψεις του για το καλοκαίρι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG).

Ειδήσεις σήμερα:

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Και μέσω gov.gr οι καταγγελίες

Βόλος: Έδειρε την 7 μηνών έγκυο γυναίκα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)