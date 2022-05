Αθλητικά

Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές στον κόσμο

Ποιος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, σε ποια σειρά στην σχετική λίστα βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι, ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο το 2021, με έσοδα περίπου 130 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, μπροστά από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κλείνει τη δεκάδα των... κροίσων.

Ο 34χρονος Αργεντινός ποδοσφαιριστής επέστρεψε στην κορυφή θέση της σχετικής λίστας, απ` όπου είχε εκτοπίσει πέρυσι ο σταρ των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA), Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.

Από τα 130 εκατομμύρια δολάρια του ακαθάριστου εισοδήματός του προ φόρων (όπως το 2019 και το 2020 όταν ακόμα έπαιζε στην Μπαρτσελόνα), τα 75 εκατομμύρια δολάρια (72 εκατομμύρια ευρώ) προέρχονται από το συμβόλαιό του (επικυρώσεις και αθροιστικοί μισθοί) με την Παρί και 55 εκατομμύρια προέρχονται από τις εμπορικές του δραστηριότητες και συγκεκριμένα τις συμφωνίες με τρεις μεγάλες εταιρείες.

Ο αστέρας των Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, είναι δεύτερος με 121,2 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη (116,8 εκατομμύρια ευρώ).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη φετινή σεζόν, συμπληρώνει το βάθρο με έσοδα 115 εκατομμυρίων δολαρίων (110 εκατ. ευρώ). Ο Πορτογάλος επιθετικός, έχει ισορροπημένες απολαβές, αφού 60 εκατομμύρια προέρχονται από το αθλητικό του συμβόλαιο και 55 από άλλες δραστηριότητές, ιδίως από χορηγίες.

Στη δέκατη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρίσκεται εφέτος σε αποστολή... υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε πέρυσι. Ο «Greek Freak» έχει έσοδα ύψους 80.9 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα 39.9 από αυτά να προέρχονται από το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τα «Ελάφια» και τα υπόλοιπα από χορηγικές συμφωνίες.

Να σημειωθεί ότι ο Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος ξεχωρίζει στην 7η θέση με 90,7 εκατομμύρια δολάρια εισόδημα, είδε τα 90 να προέρχονται από τις εμπορικές του δραστηριότητες, καθώς, o τραυματισμός του στο γόνατο τον κράτησε εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

Η πρώτη δεκάδα στη λίστα του «Forbes»::

Λιονέλ Μέσι (130 εκατ. δολάρια) ΛεΜπρόν Τζέιμς (121.2 εκατ. δολάρια) Κριστιάνο Ρονάλντο (115 εκατ. δολάρια) Νεϊμάρ (95 εκατ. δολάρια) Στεφ Κάρι (92.8 εκατ. δολάρια) Κέβιν Ντουράντ (92.1 εκατ. δολάρια) Ρότζερ Φέντερερ (90.7 εκατ. δολάρια) Κανέλο Άλβαρεζ (90 εκατ. δολάρια) Τομ Μπρέιντι 83.9 εκατ. δολάρια) Γιάννης Αντετοκούνμπο (80.9 εκατ. δολάρια)