Ελένη Τοπαλούδη: Οργή από τους γονείς της για τους δολοφόνους και τα ισόβια (βίντεο)

Τι είπαν στον ΑΝΤ1 η μητέρα και ο πατέρας της άτυχης φοιτήτριας και τι ζήτησαν από την Πολιτεία, σχετικά με τις ποινές. Τι ζήτησαν για την "οικογενειοκτονία"

«Τα ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια και όχι ποινές χάδια. Να είναι πραγματικά ισόβια και έτσι θα «ανατραπεί» το χέρι κάθε επίδοξου δολοφόνου. Αν υπάρχει παραδειγματική τιμωρία, ανακόπτουμε το χέρι κάθε επίδοξου εγκληματία», είπε η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λίγες ώρες μετά από την εισαγγελική πρόταση για τις ποινές στους δύο κατηγορούμενους, στην δίκη που ολοκληρώθηκε στο Εφετείο.

Η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη αναφέρθηκε σε οικογένειες που βιώνουν ανάλογα δράματα με την δική της σε όλη την Ελλάδα, μετά από γυναικοκτονίες που τους έχουν στερήσει αγαπημένα πρόσωπα και τις έχουν βυθίσει στο πένθος.

«Δεν μπορεί να είναι η ποινή μετρικά χρονάκια και να λέει ο Αλβανός ότι ζητά δεύτερη ευκαιρία. Το παιδί μου ζητούσε δεύτερη ευκαιρία να το πάνε στο νοσοκομείο και το πέταξαν ζωντανό από τα 10 μέτρα», είπε η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη.

Συγκινησιακά φορτισμένη, ανέφερε πως «ζούμε σε έναν θρήνο, κουβαλάμε έναν σταυρό, μας έχουν σταυρώσει. Φτάνει να περνάνε όλα στο ντούκου και η δολοφονία του παιδιού μου και τόσες δολοφονίες να είναι μόνο ένας αριθμός. Δεν μπορεί να μην νοιάζεται η Πολιτεία».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τοπαλούδης είπε πως οφείλουν όλοι οι γονείς να μάθουν να μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους και όχι να περιορίζονται στο να τους δώσουν χαρτζιλίκι, ενώ συνυπογράφοντας όσα είπε η σύζυγος του προσέθεσε «θα ζούμε για πάντα έναν τεράστιο ψυχολογικό Γολγοθά» και κάλεσε την Πολιτεία να πάρει αποφάσεις για αυστηροποίηση των ποινών και ουσιαστική στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Τέλος είπε «δεν ξέρω ποιοι και γιατί φοβούνται να θεσπίσουν ως έγκλημα την γυναικοκτονία, αλλά και την οικογενειοκτονία, γιατί οι δράστες σκοτώνουν όλη την οικογένεια».

Παρακολουθήστε όσα είπαν οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

