Φυσικό αέριο - Ρεβυθούσα: ρεκόρ όλων των εποχών καταγράφει ο ΔΕΣΦΑ

Τι προβλέπεται για την άφιξη φορτίων LNG τον Ιούνιο, λόγω και της αυξημένης ζήτησης από την Βουλγαρία, εν μέσω της κρίσης που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σε επίπεδα - ρεκόρ αναμένεται να φθάσει τον Ιούνιο η χρήση της εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΣΦΑ. Ήδη, η χρήση της υποδομής κινείται σε υψηλούς ρυθμούς καθώς ελληνικές αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις στρέφονται στα φορτία ΥΦΑ προκειμένου να υποκαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο που διακόπηκε στη Βουλγαρία ή να διασφαλιστούν για το ενδεχόμενο διακοπής εφοδιασμού στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμματισμό, τον επόμενο μήνα έχει προγραμματιστεί η έλευση 11 φορτίων από τις εταιρείες Elpedison, MORE, MET Energy, ΔΕΠΑ και Μυτιληναίος. Πρόκειται για φορτία που αντιστοιχούν συνολικά σε 4,3 τερραβατώρες (TWh), μέγεθος που αποτελεί νέο ρεκόρ: σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η ΔΕΠΑ στη διαβούλευση για την προσθήκη πλωτής δεξαμενής στη Ρεβυθούσα, το προηγούμενο υψηλό σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 οπότε εκφορτώθηκαν στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας φορτία ΥΦΑ μεγέθους 4,2 TWh.

Συγκριτικά, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, εκφορτώθηκαν στη Ρεβυθούσα 5,43 TWh υγροποιημένου αερίου και το αντίστοιχο διάστημα εφέτος, 9 TWh. Αυτό σημαίνει ότι από τη Ρεβυθούσα διακινούνται σε ένα μήνα ποσότητες κοντά σε εκείνες του πρώτου τριμήνου του 2021.

Το ΔΣ του ΔΕΣΦΑ αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να προχωρήσει στην μίσθωση για διάστημα 12 μηνών, ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε μέσω της "SSY Gas". Κατά τις πληροφορίες η μίσθωση ανατίθεται στην Gaslog, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Η προσθήκη του FSU θα αναβαθμίσει σημαντικά την αποθηκευτική δυναμικότητα του Τερματικού Σταθμού της Ρεβυθούσας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευελιξία της περιφερειακής αλυσίδας εφοδιασμού με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο και συνολικά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας».

Η νέα πλωτή μονάδα αναμένεται να εγκατασταθεί τον Ιούλιο και θα έχει χωρητικότητα πάνω από 150.000 κυβικά μέτρα ΥΦΑ (έναντι 225.000 κ.μ. που είναι η χωρητικότητα των υφιστάμενων τριών δεξαμενών στη Ρεβυθούσα). Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μπορεί να διευκολύνει και την εκφόρτωση φορτίων από την spot αγορά, σε καλύτερες τιμές.

Σημειώνεται ότι, με την εκδήλωση της ενεργειακής κρίσης αλλά και σε συνέχεια της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, η Ρεβυθούσα αποτελεί κόμβο εφοδιασμού όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου.

Οι δυνατότητες εφοδιασμού της περιφερειακής αγοράς μέσω Ελλάδας αναβαθμίζονται περαιτέρω με την εγκατάσταση της νέας πλωτής μονάδας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη, που αναμένεται στο τέλος του 2023, ενώ προγραμματίζονται άλλες τρεις παρόμοιες μονάδες (δεύτερη της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη, της Elpedison στο Θερμαϊκό και της Διώρυγα Gas στην Κόρινθο).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

