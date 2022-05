Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Λέων: Η κεταμίνη είναι το ύστατο μέσο που χρησιμοποιήθηκε στη Τζωρτζίνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων και σχολίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις.Τι ανέφερε για τα βασανιστικά επεισόδια της Τζωρτζίνας

Συνεχίζουν οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας, εν αναμονή του ιατροδικαστικού πορίσματος για την Τζωρτζίνα.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων και σχολίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

"Η ιατροδικαστική έκθεση θα δώσει ξεκάθαρη απάντηση για τα αίτια και το μηχανισμό θανάτου της Τζωρτζίνας, όμως θα μείνουν αναπάντητα τα ενδιάμεσα επεισόδια του παδιού, που οδήγησαν σε βασανιστικό θάνατο", δήλωσε ο Κ. Λέων και συνέχισε "όλα τα επεισόδια της Τζωρτζίνας χρήζουν διερεύνησης".

Σοκάρει και η δήλωση του "αν και το άλλο παιδάκι ζούσε, θα είχε το ίδιο πρόβλημα με τη Τζωρτζίνα (εγκεφαλοπάθεια - τετραπληγία)"

Σχετικά και με τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, της Ίριδας και της Μαλένας "το μοτίβο και στις 3 περιπτώσεις είναι παρόμοιο".

Ενώ για τη χρήση της κεταμίνης στην Τζωρτζίνα αποκάλυψε "ήταν το ύστατο μέσο που χρησιμοποιήθηκε για να καταλήξει το παιδί".

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Έδειρε την 7 μηνών έγκυο γυναίκα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Κύπρος - Τροχαίο: Νεκρή 27χρονη μέσα σε στρατόπεδο (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιώργος Μαργαρίτης: Ο τζόγος, το αλκοόλ και η ιστορία για το “κελί 33” (βίντεο)