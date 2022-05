Έλον Μασκ – Twitter: Αναστέλλεται η συμφωνία εξαγοράς

Life

Η διαφωνία για το ποσοστό των spam/fake λογαριασμών. “Βουτιά” της μετοχής στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση.

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα ότι η συμφωνία του, ύψους 44 δισεκ. δολαρίων, για την εξαγορά της Twitter Inc ‘παγώνει’ προσωρινά, επικαλούμενος εκκρεμείς λεπτομέρειες για ανεπιθύμητους (spam) και ψευδείς (fake) λογαριασμούς.

«Η συμφωνία του Twitter αναστέλλεται προσωρινά καθώς εκκρεμούν λεπτομέρειες που στηρίζουν τον υπολογισμό ότι οι λογαριασμοί spam/fake πράγματι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των χρηστών του», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Η μετοχή της εταιρίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε βουτιά 17,7% στα 37,10 δολάρια στην προσυνεδριακή της διαπραγμάτευση, στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ο Μασκ αποκάλυψε το ποσοστό που κατείχε στην εταιρία στις αρχές Απριλίου και στη συνέχεια προχώρησε στην «καλύτερη και τελική» προσφορά για την απόκτησή της στα 54,20 δολάρια ανά μετοχή.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η εταιρία Twitter είχε εκτιμήσει ότι οι ανεπιθύμητοι ή ψευδείς λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των ημερησίως ενεργών χρηστών του το πρώτο τρίμηνο, περίοδο κατά την οποία κατέγραψε 229 εκατ. χρήστες. στους οποίους προσφέρθηκε διαφημιστικό περιεχόμενο.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου που αυτοχαρακτηρίζεται απόλυτος υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου, είχε δηλώσει ότι μια από τις προτεραιότητές του θα ήταν να αφαιρεθούν τα "spam bots" (ψευδολογαριασμοί) από την πλατφόρμα.

Η εταιρία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης είχε πει ότι αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες έως ότου κλείσει η συμφωνία με τον Μασκ, μεταξύ των οποίων και το εάν οι διαφημιστές θα συνεχίσουν να δαπανούν χρήματα στο Twitter εν μέσω «πιθανής αβεβαιότητας για τα μελλοντικά του σχέδια και τη στρατηγική του».

