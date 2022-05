Πολιτική

“Tiger Meet”: F-16 και Rafale “έσκισαν” τον ουρανό της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην άσκηση συμμετέχουν 60 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Τσεχία.

Συμβολική πτήση σχηματισμού μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων του ΝΑΤΟ πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Παρασκευή 13 Μαΐου, μεταξύ 15:15 και 15:40, πάνω από την Ακρόπολη, στο πλαίσιο της άσκησης Tiger Meet.

Συγκεκριμένα, πέταξαν ένα ιταλικό Eurofighter, δύο ελληνικά και δύο βελγικά F-16, τέσσερα γαλλικά Rafale, ένα ελβετικό και ένα ισπανικό F-18 καθώς και δύο ελικόπτερα Μ24 από την Τσεχία. Υπενθυμίζεται ότι, η άσκηση Tiger Meet διεξάγεται από τις 9 έως τις 20 Μαΐου, στην αεροπορική βάση του Άραξου. Η άσκηση φιλοξενείται για πρώτη φορά από την 335 Μοίρα στην Ελλάδα.

Στην άσκηση συμμετέχουν 60 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Τσεχία, με αποστολές σύνθετων επιχειρήσεων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αποστολών του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου όπως αμυντικές/επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον αεροπορικής ισχύος, αεροπορικής απομόνωσης, δυναμικής στοχοποίησης, στοχοποίησης χρονικά ευαίσθητων στόχων αλλά και επιχειρήσεις καταστολής - καταστροφής της εχθρικής αεράμυνας, επιχειρήσεις αεροπορικών δυνάμεων επ' ωφελεία χερσαίων και θαλάσσιων επιχειρήσεων. Οι αποστολές θα υποστηρίζονται από ιπτάμενο radar του ΝΑΤΟ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Και μέσω gov.gr οι καταγγελίες

Βόλος: Έδειρε την 7 μηνών έγκυο γυναίκα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πρώτη επικοινωνία των υπουργών Άμυνας ΗΠΑ και Ρωσίας