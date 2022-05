Πολιτισμός

Αγία Σοφία: Το ατέλειωτο “μαρτύριο” του μνημείου

Εικόνες που προκαλούν για το σημαντικό αυτό ιστορικό μνημείο.

Σπασμένα γυαλιά παραθύρου, υποδήματα που τοποθετούνται μέσα σε ιστορικές πέτρες, ιστορική μυλόπετρα που χρησιμοποιείται ως κάλαθος αχρήστων, χαλιά και κουρτίνες που καλύπτουν τα μωσαϊκά, συνάντησαν στην Αγία Σοφία οι συντάκτες της στοσελίδας Bianet, οπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.



Σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Bianet, γίνεται αναφορά στις μεγάλες ουρές επισκεπτών στην είσοδο της Αγίας Σοφίας, στους πωλητές στους εξωτερικούς χώρους που επιχειρούν να πωλήσουν την πραμάτεια τους σε υψηλότερες τιμές στους ξένους τουρίστες, στις μαντίλες που υποχρεούνται να φορέσουν οι γυναίκες προκειμένου να εισέλθουν στην Αγία Σοφία με τις αρχές ασφαλείας να προβαίνουν σε συστάσεις σε αυτές που το αμελούν.



«Δεν υπάρχει πλέον αντίτιμο εισόδου στην Αγία Σοφία, όπου το εισιτήριο προτού μετατραπεί σε τζαμί ήταν 100 τουρκικές λίρες. Εξάλλου δεν υπάρχει και μουσείο να επισκεφθεί κάποιος. Ο επάνω όροφος του κτιρίου είναι κλειστός στους επισκέπτες. Όταν ρωτήσαμε το προσωπικό ασφαλείας αν μπορούμε να ανέβουμε στον επάνω όροφο, λάβαμε την απάντηση πως "χρειάζεται άδεια από το γραφείο του Έπαρχου"», γράφει η ιστοσελίδα.



Σύμφωνα με το Bianet, «όταν κανείς εισέρχεται στην Αγία Σοφία, τον υποδέχεται αναρτημένο στον τοίχο αντίγραφο της Εφημερίδα της Κυβέρνησης με την προεδρική απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, κάτι που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης για χρόνια στην κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι «αν και φαντάζει παράλογο να βρίσκεται το έγγραφο αυτό στην είσοδο του κτιρίου, στην πραγματικότητα αποτελεί μια υπογεγραμμένη δήλωση της προσπάθειας που για χρόνια καταβλήθηκε».



Αναφέρεται ακόμη ότι «δεκάδες παπουτσοθήκες υπάρχουν σε κάθε γωνιά, ενώ στην είσοδο υπάρχουν δύο διαφορετικά τμήματα το ‘τμήμα των ανδρών’ και το ‘τμήμα των γυναικών’. Στο γυναικείο τμήμα επικρατεί μια έντονη μυρωδιά. Ένα παχύ πράσινο χαλί σκεπάζει το πάτωμα στο σύνολο του. Υπάρχει μια περιοχή περιχαρακωμένη που αφήνει ακάλυπτο ένα μικρό τμήμα του πατώματος. Όταν ο κόσμος τραβά φωτογραφίες, ξαπλώνει στο πάτωμα προκειμένου να φωτογραφίσει το θόλο. Στους προστατευτικούς δε ιμάντες που ορίζουν την κλειστή περιοχή, οι επισκέπτες αφήνουν τα πανωφόρια τους. Στο τμήμα των γυναικών υπάρχει σπασμένο τζάμι παραθύρου, ένα μπαλόνι και παιδιά που τρέχουν στο χώρο. Έξω παρατηρεί κανείς τη ζημιά σε μια από τις πόρτες εισόδου».



Τα μωσαϊκά έχουν καλυφθεί με κουρτίνες



Σύμφωνα με το Bianet, «προσελκύει την προσοχή το μωσαϊκό ‘Η Παναγία με τον Χριστό’, που βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Σοφίας, στο σημείο που ονομάζεται αψίδα. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως τα χερουβείμ και σεραφείμ δεν είναι καλυμμένα, καθώς κατέχουν σημαντική θέση στο ισλάμ.Μέσα στη μυλόπετρα οθωμανικής περιόδου που χρονολογείται από το 1743, υπάρχουν πεταμένα χαρτομάντηλα και απορρίμματα. Προφανώς οι επισκέπτες δεν έχουν αντιληφθεί πως πρόκειται για ιστορική πέτρα που έχει για αιώνες διατηρηθεί».



Οι συντάκτες του Bianet συνομιλούν με τουρίστες προκειμένου να ρωτήσουν για την αναισθησία των επισκεπτών έναντι του σημαντικού αυτού ιστορικού κτιρίου για το οποίο υπάρχουν εκκλήσεις για την προστασία του από ολόκληρο τον κόσμο.



Δύο Πολωνοί παρατηρούν πως είναι αδύνατο κανείς να δει γυναίκες και πως τους φαντάζει περίεργο το γεγονός πως γυναίκες και άνδρες εισέρχονται από διαφορετικά τμήματα.



Σύμφωνα με άλλο τουρίστα «δεν είχα επισκεφθεί το χώρο αυτό όταν ήταν μουσείο, επομένως το βλέπω μόνον τώρα. Η Αγία Σοφία αποτελούσε ιερό χώρο για τους χριστιανούς. Πρόκειται για έναν ενδιαφέροντα χώρο που φέρνει κοντά διαφορετικές κουλτούρες και είναι όμορφο κανείς να το παρατηρεί….».

