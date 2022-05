Αθλητικά

Italian Open - Σάκκαρη: τέλος “διαδρομής” στους “8”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατροπή και ήττα για την Ελληνίδα τενίστρια που αποκλείστηκε στην προημιτελική φάση.

Η Μαρία Σάκκαρη «έσβησε» ξαφνικά λίγο πριν το τέλος του δεύτερου σετ, δίνοντας την ευκαιρία στην Τυνήσια Ονς Ζαμπέρ να σημειώσει μία τεράστια ανατροπή και να... αρπάξει την πρόκριση στα ημιτελικά του Internazionali BNL D’Italia.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης ηττήθηκε με 1-6, 7-5, 6-1 από την φορμαρισμένη και θριαμβεύτρια του Mutua Madrid Open της περασμένης εβδομάδας, χάνοντας με... οδυνηρό τρόπο την πρόκριση στην τετράδα.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη ήταν ασταμάτητη και έχοντας διαβάσει σωστά την αντίπαλο της, το έκλεισε εμφατικά με 6-1. Αποφασισμένη να τελειώσει γρήγορα την υπόθεση πρόκριση μπήκε στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα τενίστρια και αρχικά έδειξε να το πετυχαίνει, όταν προηγήθηκε με 5-2 στα games.

Ωστόσο, στη συνέχει... κατέρρευσε, με την Τυνήσια να σημειώνει το ένα break μετά το άλλο, να παίρνει οκτώ σερί (!) games και μαζί ψυχολογία για την ολοκλήρωση της τεράστιας ανατροπής, κλείνοντας το δεύτερο στο 7-5.

Στο τρίτο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε γρήγορα με 30-0, αλλά μέχρι εκεί, καθώς στη συνέχεια υπέστη νέο «μπλακ-άουτ», βλέποντας την Ζαμπέρ να πανηγυρίζει μία σπουδαία πρόκριση στην τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ντάρια Κασάτκινα και Τζιλ Μπελέν Τάιχμαν.

Ο προσπάθεια της Σάκκαρη στα προημιτελικά διήρκησε περίπου δύο ώρες, με την Τυνήσια να σημειώνει τη 10η σερί επιτυχία της στο Tour.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Θανατηφόρος δόση κεταμίνης στην Τζωρτζίνα

Novartis - Πλεύρης: Αγωγή του Δημοσίου για να διεκδικήσει αποζημίωση

Αγία Σοφία: Το ατέλειωτο “μαρτύριο” του μνημείου