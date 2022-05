Κόσμος

Μαγιόρκα: Νεκροί δύο τουρίστες μέσα σε λίγες ώρες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ έκαναν διακοπές στο ισπανικό νησί. Τι μεταδίδουν τα Μέσα της Ισπανίας.

Δύο τουρίστες βρήκαν τον θάνατο με διαφορά λίγων ωρών στη Μαγιόρκα, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι ισπανικές αρχές. Τα θύματα είναι ένας 34χρονος Βρετανός και ένας 31χρονος Ολλανδός, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την ισπανική αστυνομία.

Τα δυστυχήματα προκλήθηκαν εξαιτίας της απερισκεψίας των θυμάτων, υπογραμμίζει η εφημερίδα Diario de Mallorca. Αυτόπτες μάρτυρες τα βιντεοσκόπησαν και οι εικόνες είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του διαδικτύου.

Το πρώτο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο τουριστικό θέρετρο Μαγκαλούφ. Σε βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να έχει σκαρφαλώσει έξω από μπαλκόνι στον έβδομο όροφο ξενοδοχείου, προτού πέσει στο κενό. Η αστυνομία ανέφερε πως το θύμα ήταν πιθανότατα υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Δύο γυναίκες, που ήταν στο δωμάτιο του άτυχου Βρετανού πριν από το τραγικό περιστατικό, είπαν στους αστυνομικούς ότι «συμπεριφερόταν παράξενα» λίγο νωρίτερα.

Μερικές ώρες αργότερα, ένας Ολλανδός τουρίστας έκανε βουτιά θανάτου από έναν βράχο στη Σάντα Πόνσα. Ο άτυχος άνδρας δεν υπολόγισε σωστά το άλμα του, από ύψος 25 μέτρων. Έτσι, αντί να βουτήξει στη θάλασσα, χτύπησε στα βράχια. Το άλμα του βιντεοσκοπήθηκε από τη σύντροφό του, η οποία βρισκόταν μαζί με τον γιο τους σε σκάφος, αναφέρουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Δύτες κατάφεραν να εντοπίσουν το άψυχο κορμί του Ολλανδού ύστερα από αρκετή ώρα. Όπως είπαν, δεν πέθανε από την πρόσκρουση στα βράχια, αλλά πιθανότατα έχασε τις αισθήσεις του και πνίγηκε αφού παρασύρθηκε στα ανοικτά.

Δεν είναι λίγοι οι τουρίστες, στην πλειοψηφία τους άνδρες, που έχουν βρει τον θάνατο στη Μαγιόρκα συμμετέχοντας σε ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, όπως άλματα από μπαλκόνι σε πισίνα.

Οι εκστρατείες για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων και η επιβολή προστίμων δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως σημειώνει η γερμανόφωνη εφημερίδα Mallorca Zeitung.

