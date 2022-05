Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA και Boeing σχεδιάζουν αποστολή στο διάστημα

Ο σχεδιασμός της αποστολής στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και η μεταφορά του φορτίου της.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) και η Boeing σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη τη δοκιμαστική μη επανδρωμένη αποστολή Orbital Flight Test-2 (OTF-2) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Πρόκειται για τη δεύτερη δοκιμαστική μη επανδρωμένη αποστολή του διαστημικού σκάφους CST-100 Starliner της Boeing σε συνεργασία με τη NASA.

Το Starliner θα εκτοξευτεί με έναν πύραυλο Atlas V της United Launch Alliance από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε η NASA χθες, Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αποστολής, το Starliner αναμένεται να προσδεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) περίπου 24 ώρες μετά την εκτόξευση, μεταφέροντας 250 κιλά προμηθειών και εξοπλισμού. Θα παραμείνει 5-10 ημέρες εκεί προτού αναχωρήσει από τον ISS για να επιστρέψει στη Γη.

Το διαστημικό σκάφος θα επιστρέψει μεταφέροντας φορτίο περίπου 300 κιλών, συμπεριλαμβανομένων επαναχρησιμοποιούμενων δεξαμενών που χρησιμοποιούνται για την παροχή οξυγόνου στα μέλη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

